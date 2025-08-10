Η ισχυρή σεισμική δόνηση, των 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε την πόλη Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, έχει προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές.
Κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές ατην Τουρκία, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Επίσης ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
#CANLI Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde deprem https://t.co/2idlHkXSXP
Είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. Έχουν ήδη καταγραφεί δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,1 Ρίχτερ.
#Balıkesir #Sındırgı Çarşı Hükümet konağı yanında bulunan bina yıkıldı.
#deprem pic.twitter.com/ifuEia11oJ
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.