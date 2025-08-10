Η ισχυρή σεισμική δόνηση, των 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε την πόλη Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, έχει προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές.

Κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές ατην Τουρκία, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Επίσης ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. Έχουν ήδη καταγραφεί δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,1 Ρίχτερ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.