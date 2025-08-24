Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:58 το βράδυ της Κυριακής στην δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην περιοχή της Σμύρνης και συγκεκριμένα 55 χλμ. νοτιοανατολικό της πόλης Μπαλίκεσιρ. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται σύμφωνα με την ίδια πηγή στα 7 χλμ.

Μόλις 16 λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμός έντασης 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ. Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.