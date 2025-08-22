Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ καταγράφηκε την Πέμπτη στο Drake Passage, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο νότιο άκρο της Νοτίου Αμερικής και την Ανταρκτική. Το γεωγραφικό αυτό σημείο είναι γνωστό για τις σεισμικές δραστηριότητες που συχνά σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός αρχικά εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση το μέγεθος διορθώθηκε στα 7,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων (7 μιλίων), ενώ το συμβάν καταγράφηκε 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, μια περιοχή με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, όπως ενημερώνει η USGS.

Απειλή για τσουνάμι

Μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι» αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα στο Drake Passage. Παρά τη σύντομη αρχική προειδοποίηση που εκδόθηκε για τις παράκτιες ζώνες της Χιλής, εν τέλει αποσαφηνίστηκε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Επιπλέον, η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι που αφορούσε κυρίως το έδαφος της Ανταρκτικής, καθώς ο σεισμός σημειώθηκε 258 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Φρέι. Σε επίσημο δελτίο Τύπου, τονίστηκε πως εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα πριν αρθεί τελικά η προειδοποίηση για κίνδυνο τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.