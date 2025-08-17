Ένας ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, προκαλώντας τραυματισμούς σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος, που βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, είναι γνωστό για τη συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.