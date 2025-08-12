Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας σήμερα Τρίτη (12/8), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), το οποίο αναθεώρησε προς τα πάνω την αρχική εκτίμηση για μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17 χλμ. (10,56 μίλια), πρόσθεσε.

