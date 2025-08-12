Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας σήμερα Τρίτη (12/8), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), το οποίο αναθεώρησε προς τα πάνω την αρχική εκτίμηση για μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17 χλμ. (10,56 μίλια), πρόσθεσε.
Earthquake Indonesia
A Preliminary Magnitude 6.5 earthquake recently struck near Abepura, Indonesia, at a depth of 20.5 miles
There is no tsunami threat active at this stage to surrounding areas and Australia.
Seismic activity continues in the region.#earthquake #Gempa https://t.co/OGIulRVOQI pic.twitter.com/pyrIy74qNY
— Chyno News (@ChynoNews) August 12, 2025