Με την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ινδονησίας να πλησιάζει, η ερυθρόλευκη κρατική σημαία θα βρίσκονται παντού για τους 80ούς επίσημους εορτασμούς. Όμως, μέχρι στιγμής, μια άλλη σημαία δείχνει να την επισκιάζει…

Και αυτό, διότι αρκετοί πολίτες της συγκεκριμένης χώρας της Ασίας έχουν υιοθετήσει την πειρατική σημαία από το γνωστό anime “One Piece” ως σύμβολο διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης.

Η ευρεία χρήση του συγκεκριμένου Jolly Rouge (βρετανική ονομασία για τις διάφορες πειρατικές σημαίες), που παρατηρείται σε δρόμους και οχήματα, έχει συνδεθεί με μια γενικότερη δυσαρέσκεια σε διάφορα κρατικά ζητήματα, όπως η κυβερνητική διαφθορά, η ανεργία, οι περικοπές στον προϋπολογισμό και η στρατιωτική επιρροή.

Η συγκεκριμένη πειρατική σημαία έγινε ιδιαίτερα γνωστή, λόγω του anime “One Piece”, στο οποίο είναι σύμβολο μιας ομάδας ανθρώπων, που επαναστατεί εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος, αλλά στην Ινδονησία εκφράζει την επιθυμία όσων διαμαρτύρονται για ουσιαστική κυβερνητική προσοχή στις ανησυχίες τους.

Από την δική τους πλευρά, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει την χρήση αυτού του συμβόλου, με κάποιους να την θεωρούν διχαστική ή και «οριακά προδοτική». Μάλιστα, οι Αρχές έχουν κατασχέσει μερικές τέτοιες σημαίες στην Ανατολική Ιάβα, με την Διεθνή Αμνηστία να ασκεί έντονη κριτική.

Πάντως, παρά τις κρατικές προειδοποιήσεις για νόμιμες ενέργειες κατά της προσβολής κρατικών συμβόλων, οι ειδικοί συνιστούν ψύχραιμα στην κυβέρνηση το να δει την εμφάνιση αυτής της σημαίας με την νεκροκεφαλή και τα δύο χιαστί οστά στην χώρα ως μια έννομη έκφραση του κοινού αισθήματος.

