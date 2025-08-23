Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε τον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας και του Ελ Σαλβαδόρ το Σάββατο το πρωί, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Ο σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών καταγράφηκε στις 4:14 π.μ. σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων (6 μίλια). Το επίκεντρό του ήταν 81 χιλιόμετρα (50 μίλια) νοτιοδυτικά της Ακαχούτλα, στο Ελ Σαλβαδόρ και 107 χιλιόμετρα (66 μίλια) νοτιοανατολικά του Πουέρτο Σαν Χοσέ, στη Γουατεμάλα.

Η Ακαχούτλα είναι το κύριο εμπορικό λιμάνι του Ελ Σαλβαδόρ και χρησιμοποιείται επίσης από κρουαζιερόπλοια. Το Πουέρτο Σαν Χοσέ είναι η μεγαλύτερη πόλη στις ακτές του Ειρηνικού της Γουατεμάλας.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.