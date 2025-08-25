Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ανακοίνωσε το πρώτο επιβεβαιωμένο ανθρώπινο κρούσμα του παρασίτου New World screwworm στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα σαρκοφάγο έντομο που προσβάλλει σπανίως ανθρώπους, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενδεχομένως θανατηφόρα λοίμωξη.

Το περιστατικό αφορά έναν ασθενή που επέστρεψε πρόσφατα από το Ελ Σαλβαδόρ και εντοπίστηκε στο Μέριλαντ. Οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επιβεβαίωσαν την περίπτωση στις 4 Αυγούστου. Ο εκπρόσωπος του HHS, Άντριου Γ. Νίξον, διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει πολύ χαμηλός.

Αν και δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε ζώα εντός των ΗΠΑ για το 2025, η είδηση προκαλεί ανησυχία στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, ειδικά καθώς το παράσιτο εξαπλώνεται σταδιακά από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό προς βορρά.

Σε απάντηση, η Υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στείρων μυγών στο Τέξας. Η στρατηγική αυτή, γνωστή ως «τεχνική στείρου εντόμου», χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του παρασίτου. Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη επιδημία μπορεί να προκαλέσει απώλειες ύψους 1,8 δισ. δολαρίων στην οικονομία του Τέξας, λόγω απωλειών ζώων και αυξημένων κόστους.

Τι είναι το screwworm;

Το screwworm είναι ένα παρασιτικό είδος μύγας, του οποίου τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοικτές πληγές ζώων. Όταν οι προνύμφες εκκολαφθούν, τρέφονται από τον ζωντανό ιστό, προκαλώντας έντονο πόνο, καταστροφή ιστών και πιθανό θάνατο αν δεν αντιμετωπιστούν. Παρόλο που οι ανθρώπινες λοιμώξεις είναι σπάνιες, είναι εξαιρετικά σοβαρές και απαιτούν χειρουργική αφαίρεση των προνυμφών και πλήρη καθαρισμό των πληγών.

Για την αποτροπή της εξάπλωσης, το USDA έχει ήδη περιορίσει τις εισαγωγές βοοειδών από το Μεξικό. Η μόνη μονάδα παραγωγής στείρων μυγών αυτή τη στιγμή λειτουργεί στον Παναμά, με δυνατότητα παραγωγής 100 εκατομμυρίων μυγών την εβδομάδα, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 500 εκατομμύρια για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εξάπλωσης.

Το screwworm παραμένει ενδημικό σε χώρες όπως η Κούβα, η Αϊτή, η Δομινικανή Δημοκρατία και περιοχές της Νότιας Αμερικής, ενώ από το 2023 παρατηρείται σταδιακή εξάπλωσή του προς βορρά.