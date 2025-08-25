Το ημερολόγιο έγραφε 28 Απριλίου του 2023, όταν στο επίσημο κανάλι της εκπομπής “Caught In Providence” στο YouTube, δημοσιεύθηκε μια συγκινητική εκδίκαση υπόθεσης βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον Φρανκ Κάπριο, τον δικαστή που πίστευε εως το τέλος στην «καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο Κάστερ Σαλέμι, ένας άνδρας 100 ετών, που έλαβε μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Ιαπώνων στο Θέατρο του Ειρηνικού Ωκεανού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφανίστηκε ενώπιον του πρώην Αρχιδικαστή του Ρόουντ Άιλαντ, με την κατηγορία της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη. Ο κ. Σαλέμι προσήλθε στο δικαστήριο, χαιρέτησε προς την έδρα και πήγε να βγάλει το διακριτικό καπέλο του απόμαχου, που φορούσε, αλλά ο Κάπριο του ζήτησε να μην το κάνει, εφόσον το επιθυμεί. Στην συνέχεια, ζήτησε να μάθει για ποιο αδίκημα κατηγορείται αυτός ο άνδρας, με τον κατηγορούμενο να του απαντά, αλλά και να αναπτύσσει την δική του υπερασπιστική γραμμή, ισχυριζόμενος ότι το σημείο, όπου σημειώθηκε η παράβαση, έχει αρκετή κίνηση και πέντε φανάρια για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, οδηγώντας κάποιον εύκολα στο να βιαστεί να περάσει. Ωστόσο, ο ίδιος έδειχνε να αναγνωρίζει το λάθος του. Παράλληλα, ο Αρχιδικαστής του Ρόουντ Άιλαντ ζήτησε να του μιλήσει για την συμμετοχή του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι αυτός υπήρξε αρκετά αναλυτικός.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Κάπριο προς το πρόσωπο του Σαλέμι δεν σταμάτησε εδώ. Ο κατηγορούμενος καταχειροκροτήθηκε από όλους πολλάκις εντός της αίθουσας για την προσφορά του απέναντι στην πατρίδα, ενώ ο Κάπριο, επισημαίνοντας το πόσο αξιοπρεπής ήταν στην εμφάνισή του ο βετεράνος, αλλά και την συνεισφορά ανθρώπων της γενιάς του για την ελευθερία, τον απάλλαξε από την κατηγορία, λέγοντας: «Αν δεν γινόταν η υπόθεση να τελειώσει εδώ, θα πληρώναμε εμείς το πρόστιμο». Ο άνδρας ήταν ελεύθερος να φύγει, αφού πρώτα χαιρετήσει τον Αρχιδικαστή στρατιωτικά…

Η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης έγινε viral στο YouTube, με διάφορα shorts, εκατομμύρια προβολές, likes και χιλιάδες θετικά σχόλια για τους δύο άνδρες, αναδεικνύοντας παράλληλα το μεγαλείο ψυχής ενός υπηρέτη του νόμου, ο οποίος, πλέον, αναπαύεται εν ειρήνη.

