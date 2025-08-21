O διάσημος δικαστής των ΗΠΑ και σταρ των Mέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Φρανκ Κάπριο,έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο θάνατός του – ήταν γνωστό, ότι έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος – ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram,το μέσο που έγινε γνωστός για τη «ζεστασιά» και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του πατέρα του για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Το κοινό τον αγάπησε «για τη συμπόνια και το χιούμορ του» στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπως προκύπτει από πλήθος μηνυμάτων μετά τον θάνατό του.

Τα βίντεο με πρωταγωνιστή τον δικαστή Κάπριο, όπου προέδρευε υποθέσεων στην επιτυχημένη εκπομπή του Caught in Providence έχουν καταγράψει δισεκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρίζοντάς του τον τίτλο του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο».

Ο δικαστής με το κοινό των εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τα στατιστικά στο Instagram όπου διέθετε 3,4 εκατομμύρια ακολούθους, ο δικαστής Κάπριο έμεινε στην ιστορία για τις «αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε». «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσοι τον γνώριζαν», προστίθεται στην αναφορά.

Ο δικαστής Κάπριο είχε προεδρεύσει σε χιλιάδες υποθέσεις στην πατρίδα του, στο Ρόουντ Αϊλαντ, πριν ξεκινήσει τηλεοπτική καριέρα. Η εταιρεία πίσω από το Caught in Providence, Debmar-Mercury, έκανε λόγο για «μοναδικό είδος συμπόνιας και κοινής λογικής» που διέθετε ο δικαστής Κάπριο. «Θα μας λείψει πολύ», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι συμπρόεδροι Μορτ Μάρκους και Ιρα Μπέρνσταϊν. Το Caught in Providence υπήρξε υποψήφιο για τρία βραβεία Emmy, με τον δικαστή Κάπριο να έχει δύο υποψηφιότητες πέρυσι.

Το χαρακτηριστικό και μοναδικό του στυλ στην αίθουσα του δικαστηρίου δημιούργησε viral βίντεο. Μεταξύ άλλων, προσκαλούσε παιδιά να καθίσουν μαζί του πίσω από το έδρανο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υποθέσεων.

Βίντεο στο TikTok που παρουσίαζε την πρωινή του ρουτίνα – βούρτσισμα των δοντιών του, υπογραφή του βιβλίου του και παρακολούθηση της εκπομπής του – είχε περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές.

Σε συνέντευξή του το 2019, ο δικαστής Κάπριο είχε αναφέρει πως οι διαδικασίες του δικαστηρίου «αναδεικνύουν ένα κομμάτι της ζωής του Ρόουντ Αϊλαντ που είναι πολύ ενδιαφέρον και αντανακλούν προβλήματα που βιώνουν οι άνθρωποι συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος το 2023, ο δικαστής Κάπριο δήλωσε, ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένος να αγωνιστεί όσο πιο σκληρά μπορούσε, ενώ ευχαρίστησε τους ακολούθους του για την υποστήριξή τους.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι επέστρεφε στο νοσοκομείο, καλώντας τους ακολούθους του να προσευχηθούν για εκείνον.

Ο δικαστής Κάπριο άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις Κάπριο, με την οποία ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε παιδιά τους, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.

