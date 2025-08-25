Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων SLIMMING HERB και OZY, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχει πιθανότητα τα εν λόγω προϊόντα να έχουν διατεθεί και στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους, το προϊόν SLIMMING HERB περιέχει το φαρμακευτικό συστατικό σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία. Η σέννα έχει καθαρτικές ιδιότητες και φαρμακολογική δράση, γεγονός που την καθιστά μη αποδεκτή ως μη δηλωμένο συστατικό σε συμπλήρωμα διατροφής.

Επιπλέον, το ίδιο προϊόν διαπιστώθηκε ότι περιέχει σιβουτραμίνη (sibutramine) – ουσία η οποία έχει αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά από το 2010 λόγω επικίνδυνων παρενεργειών, κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Αντίστοιχα, στο προϊόν OZY ανιχνεύθηκε σιβουτραμίνη, επίσης χωρίς καμία σχετική αναφορά στη συσκευασία. Η παρουσία της την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η σιβουτραμίνη έχει συσχετιστεί με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπέρταση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Τέλος ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν προϊόντα που δεν φέρουν σαφή και εγκεκριμένη επισήμανση.