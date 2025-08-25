Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Μέχρι σήμερα, η άδεια έπρεπε να δίνεται ενιαία, εκτός αν ο εργαζόμενος ζητούσε την κατάτμησή της, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο εβδομάδες χορηγούνταν συνεχόμενα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς θα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, να κατανείμουν την άδειά τους σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα:

Η άδεια λαμβάνεται, καταρχήν, αδιαίρετη σε συνεχείς ημέρες. Ο εργαζόμενος δύναται, κατ΄ εξαίρεση, να λαμβάνει μέρος της αδείας του, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, κατόπιν έγγραφου αιτήματός του και αποδοχής από τον εργοδότη. Υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέρος της αδείας περιλαμβάνει περισσότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Το αίτημα του εργαζόμενου, καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.