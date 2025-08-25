Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη». Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει οκτώ βασικούς άξονες, φιλοδοξώντας να φέρει εκσυγχρονισμό στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, τη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η δημιουργία ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, της θωράκισης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας, το υπουργείο επιχειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης απασχόλησης. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «στη διαμόρφωσή του ελήφθη υπόψη πλήθος προτάσεων από εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους, μετά από εκτενή διάλογο και καταγραφή σχετικών απόψεων».

Οι οκτώ βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου

1. Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις

Απλοποιείται η αναγγελία πρόσληψης, μειώνοντας τα απαιτούμενα έγγραφα σε ένα αντί για τέσσερα.

Καθιερώνεται ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις μέσω της πλατφόρμας myErgani.

Διευρύνεται η λειτουργία του myErgani και για εργοδότες.

Εισάγονται fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως δύο ημερών.

2. Μείωση γραφειοκρατίας

Καταργούνται έντυπα όπως το βιβλίο αδειών.

Τα έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά δεν απαιτείται πλέον να εκτυπώνονται.

Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προσφέρει ευελιξία στην προσέλευση (±120 λεπτά) και διασφαλίζει τον χρόνο προετοιμασίας.

Εκσυγχρονισμός και νέα μέτρα για τους εργαζόμενους

3. Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων

Παρέχεται δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με προσαύξηση 40%.

Η δυνατότητα εργασίας μέχρι 13 ώρες την ημέρα επεκτείνεται, όχι μόνο για εργασία σε δύο εργοδότες αλλά και στον ίδιο εργοδότη, με την υποχρέωση τήρησης των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

4. Ενίσχυση των εργαζομένων

Δίνεται η επιλογή τετραήμερης εργασίας για όλο το έτος – σημαντικό για γονείς και εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες.

Το επίδομα κυοφορίας/λοχείας επεκτείνεται και για περιπτώσεις απασχόλησης σε πολλούς εργοδότες.

Το γονικό επίδομα ορίζεται ως ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

Οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία στον προγραμματισμό της ετήσιας άδειάς τους.

Με τη θέσπιση της Ψηφιακής Κάρτας διασφαλίζεται προστασία από ενδεχόμενη μείωση μισθού, η οποία χαρακτηρίζεται ως βλαπτική μεταβολή.

Προστασία υγείας, εναρμόνιση με αμοιβές και σύγχρονα πρότυπα

5. Ενίσχυση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Οι υποδείξεις του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας καταγράφονται αποκλειστικά γραπτά και ηλεκτρονικά.

Υποχρεώνεται η παρουσία συντονιστών ασφαλείας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Καθιερώνεται η παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους.

Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών και δημιουργείται το Ολοκληρωμένο Σύστημα «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

6. Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ILO)

Κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, συμβάλλοντας στη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

7. Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

Ενισχύονται οι κυρώσεις για περιστατικά βίας ή παρακώλυσης ελέγχων.

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης με στόχο τη διενέργεια περισσότερων ελέγχων.

Διευρύνονται οι υπηρεσίες και οι δομές της Επιθεώρησης Εργασίας.

8. Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις