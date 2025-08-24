Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα κύματα επιθέσεων με drones εντός του ρωσικού εδάφους, συμπίπτοντας με την ημέρα εορτασμού της Ανεξαρτησίας της. Οι στοχευμένες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιών τόσο σε πυρηνικό σταθμό της περιφέρειας Κουρσκ, όσο και σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, drone που καταρρίφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «εξερράγη και προκάλεσε ζημιές στον βοηθητικό μετασχηματιστή» του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Κουρσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας στο Telegram. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο μειώθηκε προσωρινά η δυναμικότητα ενός εκ των αντιδραστήρων.

Όπως επισημάνθηκε, «το επίπεδο ραδιενέργειας στον βιομηχανικό χώρο του πυρηνικού σταθμού Κουρσκ και στη γύρω περιοχή δεν έχει αλλάξει», ξεκαθαρίζοντας πως όλα παραμένουν σε κανονικά επίπεδα.

Σε αυξημένο συναγερμό οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι ουκρανικές επιθέσεις έπληξαν και άλλης σημασίας στόχους. Στη Βαλτική, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δέκα drones στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Novatek. Οι τοπικές υπηρεσίες και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, με το διπλωματικό παρασκήνιο να εντείνεται και υπό την πίεση συνομιλιών για πιθανό τερματισμό του πολέμου, υπό τη σκιά της εμπλοκής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει αυξήσει την πίεση, πραγματοποιώντας δεκάδες επιθέσεις με drones σε κρίσιμες ρωσικές εγκαταστάσεις — με έμφαση στις πετρελαϊκές δεξαμενές, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ρωσικές εξαγωγές που χρηματοδοτούν τη στρατιωτική της μηχανή.

Η ένταση αυτών των επιθέσεων φαίνεται να έχει επιδράσει στις τιμές των καυσίμων στη Ρωσία, οι οποίες σημείωσαν ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την κυβερνητική απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης. Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας απέδωσε τις αυξήσεις σε «εποχική άνοδο της ζήτησης και τις γεωργικές εργασίες», αποφεύγοντας να συνδέσει την εξέλιξη με τις ουκρανικές ενέργειες.

Στρατηγικές και διεθνείς επιπτώσεις

Σε άλλες περιοχές, η Ουκρανία έπληξε βιομηχανική επιχείρηση στην πόλη Σιζράν της νότιας Ρωσίας, χωρίς αναφορές για τραυματίες, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 95 ουκρανικά drones σε 13 διαφορετικές περιφέρειες — ενδεικτικό της κλίμακας των επιθέσεων.

Η επιθετικότητα της Ουκρανίας εντείνεται, ενώ στο διεθνές επίπεδο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν ζήτησε την παρέμβαση του Τραμπ για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες ανεφοδιασμού μέσω του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος σύμφωνα με ουγγρικές καταγγελίες, έχει βομβαρδιστεί από το Κίεβο.

Οι ρωσικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας αρκετών αεροδρομίων, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων.

Η επισήμανση του κινδύνου για μια ευρύτερη πυρηνική κρίση παραμένει στο προσκήνιο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-ΙΑΕΑ) έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής, κυρίως εστιάζοντας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια υπό ρωσικό έλεγχο.

Ημέρα Ανεξαρτησίας και μήνυμα αντοχής από το Κίεβο

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ανήμερα της 34ης επετείου ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση. Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, υπογράμμισε πως «ο ουκρανικός λαός δεν θα παραδοθεί ποτέ και δεν θα απαρνηθεί ποτέ την Ανεξαρτησία του», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης. Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της χώρας «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ευρώπης», εντείνοντας τη ρητορική για τη γεωπολιτική της σημασία.