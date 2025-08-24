Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε εκ νέου τις δυτικές χώρες για παρεμπόδιση της διπλωματικής προσπάθειας στην Ουκρανία, σε μια περίοδο που η διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική δημόσια τηλεόραση, που μεταδόθηκαν μέσω Telegram, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι «το μόνο που κάνουν οι δυτικές δυνάμεις είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί — με κάθε τίμημα — άμεση συνάντηση» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αντιπαράθεση για τις κυρώσεις και το διπλωματικό τοπίο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αιτιάσεις δυτικών χωρών περί κυρώσεων σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο Λαβρόφ χαρακτήρισε τις απειλές αυτές ως «προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα». Δήλωσε δε με σαφήνεια: «Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν».

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν κορυφωθεί πρόσφατα, με συνάντηση κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ενώ ακολούθησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας. Ωστόσο, παρά τις επαφές, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν αγεφύρωτες, με τα βασικά σημεία τριβής να μην έχουν ακόμη ξεπεραστεί.

Εξελίξεις στο μέτωπο – Αδιέξοδο στις συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022 και ελέγχει περίπου το 20% των ουκρανικών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, η οποία είχε προσαρτηθεί το 2014. Σήμερα, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στη διοργάνωση ενδεχόμενης συνάντησης ηγετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μόλις πριν δύο ημέρες ότι θέτει προθεσμία «δύο εβδομάδων» προτού ανακοινώσει αποφάσεις σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, εντείνοντας την πίεση για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.