Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε σήμερα νέες αιχμές κατά των ευρωπαίων ηγετών, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να αμφισβητήσουν και να υποσκάψουν την πρόοδο που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανορωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Το βασικό διακύβευμα των συνομιλιών αποτέλεσε μια πιθανή συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Λαβρόφ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου καταβάλλουν προσπάθειες για να μεταφέρουν την εστίαση των διεθνών πρωτοβουλιών μακριά από όσα η Μόσχα θεωρεί ότι αποτελούν τις «ριζικές αιτίες» του πολέμου.

Ανησυχίες για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε, επίσης, τις παρατεταμένες ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι λαμβάνει χώρα χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε πως «οποιαδήποτε απόκλιση από τις προτάσεις που παρουσίασε η Ρωσία στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022 δεν έχει καμιά προοπτική επιτυχίας».

Ανοικτό παράθυρο στις συνομιλίες Πούτιν–Ζελένσκι με αστερίσκους

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι παραμένει διαθέσιμος για μια συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν προηγουμένως ώστε να καταστεί εφικτή μια τέτοια επαφή.

Επιπλέον, ο Πούτιν είχε θέσει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα του Ζελένσκι, επικαλούμενος την αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου. Ο Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να διευθετηθεί πριν η Μόσχα προχωρήσει στην υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας με το Κίεβο.

