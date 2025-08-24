Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble τράβηξε εικόνες μιας εντυπωσιακής έκρηξης άστρου, μιας σούπερνόβας, που δείχνουν πώς η φωτεινότητά της φτάνει σε τεράστια επίπεδα και μετά μειώνεται με το χρόνο.

Η συγκεκριμένη σούπερνόβα ονομάζεται SN 2018gv και βρίσκεται στον σπειροειδή γαλαξία NGC 2525, ο οποίος απέχει περίπου 70 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Η SN 2018gv εντοπίστηκε αρχικά από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Koichi Itagaki το 2018 και στη συνέχεια παρατηρήθηκε από το Hubble.

Αυτό που κάνει τη SN 2018gv πραγματικά εντυπωσιακή είναι ότι ανήκει στις σούπερνόβες τύπου Ia, μια σπάνια κατηγορία εκρήξεων άστρων. Οι σούπερνόβες αυτού του τύπου είναι γνωστές ως «τυπικά κεριά» (standard candles), επειδή φτάνουν σε σταθερή μέγιστη φωτεινότητα. Αυτό επιτρέπει στους αστρονόμους να υπολογίζουν με ακρίβεια τις αποστάσεις στο σύμπαν, συγκρίνοντας την πραγματική φωτεινότητά τους με το πόσο φωτεινές φαίνονται από τη Γη.

Επιπλέον, οι σούπερνόβες τύπου Ia βοηθούν στην μελέτη της ταχύτητας επέκτασης του σύμπαντος και του τρόπου που αυτή έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Το επερχόμενο διαστημικό τηλεσκόπιο Roman της NASA έχει σχεδιαστεί για να μελετά εκρήξεις όπως η SN 2018gv, επιτρέποντας στους επιστήμονες να κοιτάξουν ακόμα πιο μακριά στο χρόνο και να μετρήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την επέκταση του σύμπαντος.