Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Σαλαμίνα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο του συμβάντος.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ο δικυκλιστής που ενεπλάκη στο περιστατικό παραμένει άφαντος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το χρονικό του ατυχήματος στη Σαλαμίνα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00, το Σάββατο 23 Αυγούστου, στη λεωφόρο Φανερωμένης. Ο οδηγός της μηχανής φέρεται να παρέσυρε αιφνιδιαστικά την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς. Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, ενώ ο δράστης διέφυγε χωρίς να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες παρείχαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει στοιχεία για τον οδηγό της μοτοσικλέτας να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η προσαγωγή του υπευθύνου.