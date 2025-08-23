Μία γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής (22/8), σε από τροχαίο με τη μηχανή της στην Αταλάντη.

Η 32χρονη βρισκόταν στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε το Stop και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας