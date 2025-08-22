Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Φυτόκο της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, όταν ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε ανατροπή δικύκλου. Το παιδί επέβαινε στη μοτοσικλέτα μαζί με τη μητέρα του, ενώ οδηγός ήταν ο πατέρας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η τριμελής οικογένεια να βρεθεί στο οδόστρωμα. Οι γονείς ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο το ανήλικο αγόρι υπέστη σοβαρά τραύματα.

Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο με ασθενοφόρο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τη κρισιμότητα της κατάστασης και σύμφωνα με την ΕΡΤ προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική. Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης, με την οικογένειά του να αγωνιά για την πορεία της υγείας του.