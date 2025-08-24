Σήμερα Κυριακή 24/8 πραγματοποιούνται δεκάδες κινητοποιήσεις από το πρωί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, με κύριο μήνυμα την ανάγκη να σταματήσει η βία κατά του παλαιστινιακού λαού και να παρασχεθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Στην Αθήνα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Το κάλεσμα προέρχεται από το ΠΑΜΕ, εργατικά συνδικάτα, φορείς, το κίνημα March to Gaza και την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος. Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά, απαιτώντας να σταματήσει «το έγκλημα που διαπράττεται».

Στη Θεσσαλονίκη, η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί, ξεκινώντας με συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο και συνεχίζοντας με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές κρατούσαν μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης και ζητώντας το άνοιγμα των διαδρόμων για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, νέοι άφησαν σάκους — σύμβολα των θυμάτων — πάνω σε κόκκινο πανί μπροστά από το αμερικανικό προξενείο, πριν η πορεία ολοκληρωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνονται σήμερα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Τα υπόλοιπα καλέσματα:

Στην Αλεξανδρούπολη , στις 8 μ.μ. στον Φάρο

, στις 8 μ.μ. στον Φάρο Στο Αργοστόλι , στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Στον Βόλο , στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερία

, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερία Στα Γιάννενα , στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Στα Γρεβενά , στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία Στην Ικαρία , στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

, στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου Στην Ιτέα , στις 8 μ.μ. στον Μόλο

, στις 8 μ.μ. στον Μόλο Στην Καλαμάτα , στο λιμάνι στις 8 μ.μ., (μνημείο αφανούς Ναύτη)

, στο λιμάνι στις 8 μ.μ., (μνημείο αφανούς Ναύτη) Στην Καστοριά , στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια

, στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια Στην Κέρκυρα , στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο

, στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο Στην Κεφαλονιά , στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου Στην Κοζάνη , στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Στη Λαμία , στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα

, στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα Στη Λάρισα , στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Στη Λέσβο , στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς Στη Λιβαδειά , στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο) Στη Σάμο , στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

