Έλληνες δασοκομάντος επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, συμμετέχοντας στη μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή Genestoso, Asturias.

Τα 20 έμπειρα στελέχη της ΕΜΟΔΕ έφτασαν με C-27 έπειτα από αίτημα των ισπανικών αρχών μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Με εμπειρία από δύσκολες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι δασοκομάντος ενισχύουν τη μάχη ενάντια στις φλόγες που δοκιμάζουν τον ευρωπαϊκό νότο.

Προ ημερών ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης, είχε ανακοινώσει την αποστολή στην Ισπανία μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), έπειτα από αποδοχή της ισπανικής πλευράς.