Η αρμόδια για το περιβάλλον ισπανική εισαγγελία προτρέπει τους τοπικούς εισαγγελείς να ελέγχουν αν οι κοινότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην Ισπανία είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως προς την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης των κινδύνων.

Η εντολή της εισαγγελίας εκδίδεται την ώρα που πολεμική έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και τις τοπικές αρχές της ισπανικής δεξιάς στις πλέον πληγείσες περιοχές σε μία χώρα όπου η διαχείριση των καταστροφών ανήκει κατ’ αρχάς στις περιφέρειες, ενώ η συνδρομή του κεντρικού κράτους μπορεί να ζητηθεί όταν επιδεινώνεται η κατάσταση.

Επίσης στην Καστίγια και Λεόν, την Γαλικία και την Εστρεμαδούρα, επίκεντρα των καταστροφικότερων πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, οι κάτοικοι καταγγέλλουν την απουσία πρόληψης και την κακή οργάνωση των επιχειρήσεων πυρόσβεσης.

Εκτός των κοινοτήτων, οι περιφέρειες έχουν επίσης την υποχρέωση να καταστρώσουν σχέδια πρόληψης, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εκδώσει το διάταγμα που θα επιτρέπει τον καθορισμό των κοινών κριτηρίων για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών, υπενθυμίζει η εφημερίδα El País που αποκάλυψε την ύπαρξη της εντολής της εισαγγελίας.

Στην εντολή, η οποία απευθύνεται προς όλους τους τοπικούς εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι για θέματα περιβάλλοντος, ο εισαγγελέας Αντόνιο Βάτσερ θεωρεί «προφανές ότι η παρούσα κατάσταση οφείλεται στην απουσία ή , ενδεχομένως, στην μη προσήκουσα υλοποίηση των σχεδίων πρόληψης των πυρκαγιών».

Τους προτρέπει στις σοβαρότερες τω περιπτώσεων να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη όσων δεν έχουν καταρτίσει σχέδια πρόληψης ενώ είχαν την υποχρέωση να το πράξουν.

Οι φονικές πλημμύρες στην Βαλένθια, τον Οκτώβριο 2024, κατέληξαν σε δριμεία πολεμική ανάμεσα στην περιφερειακή διοίκηση, της ισπανικής δεξιάς, και την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ σχετικά με τις ευθύνες της τοπικής διοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης στην διαχείριση των καταστροφών.

Τέλος την Κυριακή, κατά την επίσκεψή του στην Γαλικία, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάρτιση «εθνικού συμφώνου για την κλιματική κρίση» ζητώντας το ξεπέρασμα «των κομματικών συγκρούσεων και των ιδεολογικών διαφορών».