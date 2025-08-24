Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε από το Euro NCAP, στην τελευταία σειρά δοκιμών του, ως το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV! Αυτή η υψηλού κύρους αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mazda για την ασφάλεια και την καινοτομία.

Ο ανεξάρτητος θεσμός Euro NCAP δοκίμασε συνολικά 44 αυτοκίνητα, με το Mazda CX-80 να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Large SUV. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί μια απόδειξη της αφοσίωσης της Mazda στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας για τους πελάτες της.

Το νέο Mazda CX-80 πέτυχε εξαιρετική βαθμολογία 92% στην κατηγορία «Προστασία ενηλίκων», όπως επίσης εξαιρετική ήταν και η βαθμολογία του στις δοκιμές της πλευρικής και πίσω πρόσκρουσης. Πέτυχε το εντυπωσιακό 88% στην κατηγορία «Προστασία παιδιών», εξασφαλίζοντας υψηλότατο επίπεδο προστασίας για τους μικρούς επιβάτες. Το νέο Mazda CX-80 εξασφάλισε βαθμολογία 84% για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Επιπλέον, πέτυχε βαθμολογία 79% στην κατηγορία Safety Assist, χάρη στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο μεγάλο SUV της Mazda.