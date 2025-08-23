Ανείπωτη είναι η τραγωδία για μία οικογένεια νεαρών Αλβανών, αλλά και για την τοπική κοινωνία στους Παξούς για το κοριτσάκι μόλις 4 ετών που πνίγηκε σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι του.

Το κακό έγινε, όταν η μικρή έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων, μπήκε στην βίλα και άγνωστο πως, έπεσε στην πισίνα. Το κοριτσάκι βρήκε νεκρό ένας μάγειρας μετά από μία ώρα ερευνών. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των γιατρών, η μικρούλα δεν τα κατάφερε. Εδώ και ένα 24ωρο κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, πως το χαμογελαστό και χαρούμενο κοριτσάκι, η Αμέλια, έσβησε στην πισίνα βίλας μόλις 300 μέτρα από το σπίτι της. Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης, καθώς η Αμέλια ήταν το μοναδικό της εγγόνι.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», είπε η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Star. Ήταν σχεδόν 4:00 το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, όταν η μητέρα της Αμέλιας μπήκε στο μπάνιο για να ετοιμαστεί για τη δουλειά. Η μικρούλα ήταν στον κήπο και έπαιζε. Άγνωστο πως, χωρίς να την καταλάβει ούτε ο μπαμπάς της, ούτε ο παππούς της, απομακρύνθηκε από το σπίτι.

Όταν κατάλαβαν ότι λείπει λίγο μετά τις 4:00, οι γονείς του άρχισαν να το αναζητούν και με τη βοήθεια και των ανθρώπων της γειτονιάς -που κινητοποιήθηκαν- και της Αστυνομίας που πήγε για να ερευνήσει, βρέθηκε στις 16:50 από τον σεφ μίας γειτονικής βίλας στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Η μητέρα της Αμέλια φανερά αναστατωμένη, τηλεφώνησε στον εργοδότη της και του είπε, ότι δεν θα μπορέσει να πάει στη δουλειά, γιατί χάθηκε η κορούλα της και την ψάχνουν.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει, γιατί ψάχνει το παιδί και μετά από 2 ώρες έμαθα, ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας, που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δηλώνει ο εργοδότης της μητέρας. Ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δυστυχώς όμως, η μικρούλα δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Δίωξη στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

Οι γονείς και ο παππούς της άτυχης μικρούλας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κέρκυρας, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και οι τρεις τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.