Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταμορφωθεί από θεατής σε πρωταγωνιστή, τόνισε πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο του Ρίμινι, ασκώντας δριμεία κριτική στην πολιτική ηγεσία της ένωσης.

Επί χρόνια, η ΕΕ πίστευε ότι η οικονομική της διάσταση, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική ισχύ και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Φέτος θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε, επεσήμανε.

Πυρά κατά της ηγεσίας της ΕΕ

Στρέφοντας τα βέλη του κατά της ηγεσίας της ΕΕ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ως ΕΕ αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος σύμμαχος μας πίεσε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να είχαμε πάρει ούτως ή άλλως – αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε τα μέγιστα στον πόλεμο στην Ουκρανία και είχε το μεγαλύτερο συμφέρον για μια δίκαιη ειρήνη, μέχρι στιγμής έχει διαδραματίσει σχετικά περιθωριακό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει υποστηρίξει ανοιχτά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη βιομηχανική της ικανότητα να διοχετεύει την πλεονάζουσα παραγωγή στην Ευρώπη, τώρα που η πρόσβαση στην αμερικανική αγορά περιορίζεται από νέα εμπόδια που επιβάλλονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο Ντράγκι.

Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες είχαν ελάχιστο αποτέλεσμα: Η Κίνα κατέστησε σαφές ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμο εταίρο και χρησιμοποιεί τον έλεγχο των σπάνιων γαιών για να ενισχύσει περαιτέρω την εξάρτησή μας.

Ποιος ευθύνεται για τον ευρωσκεπτικισμό;

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρώπη έμεινε επίσης άπραγη καθώς βομβαρδίζονταν οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και εντεινόταν η σφαγή στη Γάζα. Αυτά τα γεγονότα διέλυσαν κάθε ψευδαίσθηση ότι η οικονομική δύναμη από μόνη της μπορούσε να εξασφαλίσει γεωπολιτική δύναμη.

Δεν προκαλεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι ο σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρώπη έχει φτάσει σε νέα ύψη. Αλλά είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε σε τι πραγματικά οφείλεται αυτός ο σκεπτικισμός.

Κατά την άποψή μου, αυτός δεν είναι ένας σκεπτικισμός που σχετίζεται με τις αξίες με τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση: δημοκρατία, ειρήνη, ελευθερία, ανεξαρτησία, κυριαρχία, ευημερία και δικαιοσύνη, τόνισε ο Ντράγκι, συμπληρώνοντας:

Ακόμα και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδοθεί στις απαιτήσεις της Ρωσίας δεν θα δεχτούν ποτέ την ίδια μοίρα για τη χώρα τους. Κι αυτοί εκτιμούν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ειρήνη, έστω και μόνο για τους εαυτούς τους.

Στη συνέχεια, ο Ιταλός πολιτικός επεσήμανε: Αντιθέτως, πιστεύω ότι ο σκεπτικισμός αφορά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίζεται αυτές τις αξίες. Αυτό είναι εν μέρει κατανοητό.

Τα μοντέλα πολιτικής οργάνωσης, ιδίως τα υπερεθνικά, αναδύονται εν μέρει για να λύσουν τα προβλήματα της εποχής τους. Όταν αυτά αλλάζουν τόσο πολύ που ο προϋπάρχων οργανισμός γίνεται εύθραυστος και ευάλωτος, τότε χρειάζεται αλλαγή.

Δυσοίωνη η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

«Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταμορφωθεί από θεατής, ή το πολύ υποστηρικτικός παράγοντας, σε πρωταγωνιστή. Η πολιτική της οργάνωση πρέπει επίσης να αλλάξει, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ικανότητά της να επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους.

Και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη διαδικασία επίγνωσης. Σχεδόν ογδόντα χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η συλλογική υπεράσπιση της δημοκρατίας θεωρείται δεδομένη από γενιές που δεν έχουν καμία ανάμνηση εκείνης της εποχής.

Η ένθερμη υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή πολιτική οικοδόμηση εξαρτάται επίσης, σε σημαντικό βαθμό, από την ικανότητά της να προσφέρει στους πολίτες προοπτικές για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία στην Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο τα τελευταία τριάντα χρόνια», υπογράμμισε ο Ντράγκι.

«Η Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα έχει επισημάνει τους πολλούς τομείς στους οποίους η Ευρώπη χάνει έδαφος και όπου οι μεταρρυθμίσεις είναι πιο επείγουσες. Αλλά ένα θέμα επαναλαμβάνεται σε όλη την έκθεση: η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης προς άλλες κατευθύνσεις», προσέθεσε.

Πρέπει να συμφωνήσουμε για τη χρηματοδότηση γιγαντιαίων επενδύσεων που είναι απαραίτητες στο μέλλον, με τόνωση της οικονομίας με περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Πρέπει να χαράξουμε μια εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη σε έναν κόσμο που έχει εγκαταλείψει την πολυμερή ρύθμιση, συμπλήρωσε.

«Ιδού η μεγαλύτερη ευκαιρία μας για ένα μέλλον με ρυθμό, ασφάλεια και ανεξαρτησία: Είναι η δημοκρατία», κατέληξε.