Νίγηρας: Ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, αλλά υπαρχηγός το διαψεύδει
Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο στρατός του Νίγηρα ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε τον Ιμπραχίμ Μαχαμαντού, γνωστό ως «Μπακούρα», ηγετικό στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ. Παρά τη δήλωση αυτή, η πληροφορία διαψεύστηκε την επόμενη ημέρα από στενό συνεργάτη του Μπακούρα, ο οποίος χαρακτήρισε τα περί θανάτου «προπαγάνδα» των αρχών. Η Μπόκο Χαράμ αποτελεί μία από […]
Η ΕΕ επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την προστασία ωκεανών και υδάτων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια σημαντική επένδυση ύψους 116 εκατ. ευρώ σε 13 νέα έργα με στόχο την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στις προσκλήσεις της αποστολής της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε […]
Βρετανία: «Ηθικό σκάνδαλο» η κατάσταση λιμού στην Γάζα – Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί
Το Ισραήλ αμέσως απέρριψε την έκθεση του ΟΗΕ, που, όπως είπε, βασίζεται σε «ψέματα» και είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης
Καλοκαιρινές διακοπές στην Ιταλία: Γιατί αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση
Οι ιταλικές οικογένειες πηγαίνουν πλέον στην παραλία μόνο τα Σαββατοκύριακα
Νετανιάχου: Η έκθεση του ΟΗΕ που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα είναι ένα «χονδροειδές ψέμα»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις. “Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού”, δηλώνει Σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου δηλώνει «Το Ισραήλ δεν […]