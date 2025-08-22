Σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των smartphones, οι αρχές της πόλης Τογιοάκε στην κεντρική Ιαπωνία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα σχέδιο για τον περιορισμό της καθημερινής χρήσης έξυπνων κινητών εκτός του εργασιακού ωραρίου, ορίζοντας ως ανώτατο προτεινόμενο όριο τις δύο ώρες ανά ημέρα.

Το μέτρο αφορά το σύνολο των κατοίκων της περιοχής και, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, προτείνεται καθαρά σε συμβουλευτική βάση. Δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί περιορισμοί ή κυρώσεις για όσους ξεπερνούν το όριο, ενώ το σχέδιο πιθανότατα θα τεθεί προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Στόχος η προστασία της υγείας και η ισορροπία στην καθημερινότητα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασαφούμι Κόκι, βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η πρόληψη προβλημάτων στη σωματική και ψυχική υγεία που προκαλεί η αλόγιστη χρήση συσκευών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις διαταραχές ύπνου ως συχνό φαινόμενο. Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές απευθύνουν ειδική σύσταση στους μικρούς μαθητές να αποφεύγουν τη χρήση τηλεφώνων μετά τις 21:00, ενώ οι μεγαλύτεροι καλούνται να απομακρύνονται από τις οθόνες μετά τις 22:00.

Αντιδράσεις και δημόσιος διάλογος

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν ως *”ανέφικτη και μη ρεαλιστική”*. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας χρήστης, «Σε δύο ώρες δεν προλαβαίνω καν να διαβάσω ένα βιβλίο ή να δω μια ταινία στο κινητό μου». Πολλοί εκτιμούν πως τα όρια χρήσης θα πρέπει να αποφασίζονται σε οικογενειακό επίπεδο και όχι να επιβάλλονται από τις αρχές.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο δήμαρχος διευκρίνισε εκ νέου ότι το όριο των δύο ωρών λειτουργεί ως σύσταση και όχι ως υποχρεωτικό μέτρο, επισημαίνοντας παράλληλα πως «τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην καθημερινή ζωή, όμως η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφορμών βίντεο μπορεί να πλήξει την υγεία και την οικογενειακή ζωή».

Σχετικές πρωτοβουλίες και στατιστικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, η επαρχία Καγκάουα της δυτικής Ιαπωνίας είχε προχωρήσει σε παρόμοια κίνηση, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο την μία ώρα ημερησίως για τα βιντεοπαιχνίδια τις καθημερινές και μιάμιση ώρα τα Σαββατοκύριακα, συνιστώντας επίσης περιορισμό της χρήσης κινητών για παιδιά 12-15 ετών μετά τις 21:00 και για εφήβους 15-18 ετών μετά τις 22:00.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την αρμόδια υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών, οι νεαροί Ιάπωνες περνούν κατά μέσο όρο περισσότερες από πέντε ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο.