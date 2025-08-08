Η ιαπωνική εφημερίδα Γιομιούρι Σιμπούν, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο σε όρους κυκλοφορίας, προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της αμερικανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity κατηγορώντας την ότι «επωφελήθηκε δωρεάν» από το περιεχόμενό της για τη μηχανή αναζήτησής της.

Η εφημερίδα κατηγορεί την Perplexity ότι «επωφελείται δωρεάν από τον καρπό των δραστηριοτήτων δημοσιογραφικών οργανισμών, οι οποίοι επενδύουν πολλές προσπάθειες και πολλά χρήματα».

Εκπρόσωπος της εφημερίδας πρόσθεσε πως αυτό «μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιοτική δημοσιογραφία και να κλονίσει τα θεμέλια της δημοκρατίας».

Η προσφυγή αυτή, η οποία κατατέθηκε χθες, Πέμπτη, στο Τόκιο, είναι η τελευταία σε μια σειρά προσφυγών από επιχειρήσεις του Τύπου σε όλο τον κόσμο εναντίον εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν το περιεχόμενό τους. Είναι η πρώτη που κατατίθεται από ένα μεγάλο ιαπωνικό δημοσιογραφικό οργανισμό, εξηγεί η Γιομιούρι.

Στην προσφυγή της, η εφημερίδα ζητάει ως αποζημίωση 2,2 δισεκατομμύρια γεν (12,8 εκατομμύρια ευρώ) για 120.000 άρθρα της Γιομιούρι που χρησιμοποιήθηκαν «χωρίς άδεια» μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου.

Ζητάει επίσης αποζημίωση για χαμένα διαφημιστικά έσοδα, υποστηρίζοντας ότι οι χρήστες της Perplexity «κλικάρουν» αποκλειστικά στα αποτελέσματα της έρευνας και όχι στον ιστότοπο της εφημερίδας, πράγμα που μειώνει την κίνηση σ’ αυτόν.

Εκπρόσωποι της Perplexity δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Η Γιομιούρι, με καθημερινή κυκλοφορία περίπου 6 εκατομμύρια φύλλα -από περισσότερα από 10 εκατομμύρια που ήταν το 2010- και περίπου 2.500 δημοσιογράφους, είναι μία από τις πέντε κύριες καθημερινές εφημερίδες της Ιαπωνίας.

Έπειτα από μια προσφυγή που είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο από τις Wall Street Journal και New York Post, η Perplexity είχε επικρίνει «τη συγκρουσιακή στάση» πολυάριθμων μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζοντάς την «κοντόφθαλμη, άχρηστη και αντιπαραγωγική».

Τα μέσα ενημέρωσης «προτιμούν να ζούν σε ένα κόσμο όπου τα γεγονότα που δημοσιοποιούνται ανήκουν σε επιχειρήσεις και όπου κανείς δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε με αυτά τα γεγονότα, που είναι δημοσιοποιημένα, χωρίς να πληρώσει δικαιώματα», είχε υποστηρίξει η Perplexity.

«Οφείλουμε να εργασθούμε όλοι μαζί για να προσφέρουμε στον κόσμο νέα απίστευτα εργαλεία και να οικοδομήσουμε επιχειρήσεις που αυξάνουν αληθινά την πίτα», είχε προσθέσει η επιχείρηση.

ΑΠΕ ΜΠΕ