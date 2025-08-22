Η La Liga, επέστρεψε και συνεχίζει με τη δεύτερη αγωνιστική!

Η πρεμιέρα, δεν «έκρυβε» ιδιαίτερες εκπλήξεις για τους «μεγάλους». Μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης την… πάτησε.

Οι «Ροχιμπλάνκος», ηττήθηκαν με 2-1 από την Εσπανιόλ και μπήκαν με το «αριστερό» στη σεζόν. Παρότι, ο Χουλιάν Άλβαρεζ… ζωγράφισε, στο «Estadi Cornellà-El Prat», το γκολ του δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Μιγκέλ Ρούμπιο και Πέρε Μίγια, σκόραραν και έδωσαν το «τρίποντο» τους Καταλανούς.

Το φοβερό γκολ του Χουλιάν Άλβαρεζ

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα.

Οι μεν «Μπλαουγκράνα», επικράτησαν με 3-0 της Μαγιόρκα. Ραφίνια, Γιαμάλ και Τόρες, έγραψαν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ.

Οι δε «Μερένχες», επιβλήθηκαν με 1-0 της Οσασούνα. Το μοναδικό γκολ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σημείωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Για τη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος, και οι δύο θα δοκιμαστούν εκτός έδρας.

Οι Πρωταθλητές Ισπανίας, θα ταξιδέψουν στο Λεβάντε. Εκεί, η τοπική ομάδα, θα τους φιλοξενήσει το βράδυ του Σαββάτου (23/08, 22:30). Μοναδικός στόχος της Μπαρτσελόνα, το 2/2 με μία ακόμη καλή εμφάνιση.

NEXT MATCH 🆚️ @FCBarcelona_es 📅 23 de agosto 🕤 21:30 horas 📍 Ciutat de València pic.twitter.com/JIiS1Oeb3G — Levante UD (@LevanteUD) August 21, 2025

Από την άλλη, οι Μαδριλένοι, θα αντιμετωπίσουν μια νεοφώτιστη ομάδα. Το βράδυ της Κυριακής (24/08, 22:30), στο «Νουέβο Κάρλος Ταρτιέρε», η Οβιέδο θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτή θα είναι πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, για τη La Liga, μετά το μακρινό 2001!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της La Liga

¡Estos son los horarios de la segunda jornada #LALIGAEASPORTS! 👀📅#LALIGABroadcasters — LALIGA (@LaLiga) August 22, 2025

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπέτις – Αλαβές, 22:30

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαγιόρκα – Θέλτα, 18:00

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε, 20:30

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα, 22:30

Κυριακή 24 Αυγούστου

Οσασούνα – Βαλένθια, 18:00

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ, 20:30

Βιγιαρεάλ -Τζιρόνα, 20:30

Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης, 22:30

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο, 20:30

Σεβίλλη – Χετάφε, 22:30

Η Ββαθμολογία της La Liga

CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla tras la disputa de la jornada inaugural de #LALIGAEASPORTS! 📈#VUELVELALIGA pic.twitter.com/aNSLA5S2VU — LALIGA (@LaLiga) August 19, 2025

1. Μπαρτσελόνα 3 βαθμοί

2. Ράγιο Βαγεκάνο 3 βαθμοί

3. Χετάφε 3 βαθμοί

4. Βιγιαρεάλ 3 βαθμοί

5. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 βαθμοί

6. Αλαβές 3 βαθμοί

7. Εσπανιόλ 3 βαθμοί

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 βαθμοί

9. Έλτσε 1 βαθμοί

10. Μπέτις 1 βαθμοί

11. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1 βαθμοί

12. Βαλένθια 1 βαθμοί

13. Σεβίλλη 0 βαθμοί

14. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 βαθμοί

15. Λεβάντε 0 βαθμοί

16. Οσασούνα 0 βαθμοί

17. Τζιρόνα 0 βαθμοί

18. Θέλτα 0 βαθμοί

19. Οβιέδο 0 βαθμοί

20. Μαγιόρκα 0 βαθμοί