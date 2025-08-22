Η La Liga, επέστρεψε και συνεχίζει με τη δεύτερη αγωνιστική!
Η πρεμιέρα, δεν «έκρυβε» ιδιαίτερες εκπλήξεις για τους «μεγάλους». Μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης την… πάτησε.
Οι «Ροχιμπλάνκος», ηττήθηκαν με 2-1 από την Εσπανιόλ και μπήκαν με το «αριστερό» στη σεζόν. Παρότι, ο Χουλιάν Άλβαρεζ… ζωγράφισε, στο «Estadi Cornellà-El Prat», το γκολ του δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Μιγκέλ Ρούμπιο και Πέρε Μίγια, σκόραραν και έδωσαν το «τρίποντο» τους Καταλανούς.
Το φοβερό γκολ του Χουλιάν Άλβαρεζ
El primer picotazo de la ARAÑA. 🕷️
🤤 @9julianalvarez x @Atleti 🤤#VUELVELALIGA | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/SJ2MuR2P0l
— LALIGA (@LaLiga) August 20, 2025
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα.
Οι μεν «Μπλαουγκράνα», επικράτησαν με 3-0 της Μαγιόρκα. Ραφίνια, Γιαμάλ και Τόρες, έγραψαν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ.
FT: #MallorcaBarça 0-3@FCBarcelona dominate and secure all three points on the road! 🔥#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/78612BX7g8
— LALIGA English (@LaLigaEN) August 16, 2025
Οι δε «Μερένχες», επιβλήθηκαν με 1-0 της Οσασούνα. Το μοναδικό γκολ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σημείωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
FINAL 1-0 #RealMadridOsasuna
🤍 ¡El @realmadrid suma tres puntos gracias al gol de @KMbappe!#VUELVELALIGA | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/d5jYFwReus
— LALIGA (@LaLiga) August 19, 2025
Για τη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος, και οι δύο θα δοκιμαστούν εκτός έδρας.
Οι Πρωταθλητές Ισπανίας, θα ταξιδέψουν στο Λεβάντε. Εκεί, η τοπική ομάδα, θα τους φιλοξενήσει το βράδυ του Σαββάτου (23/08, 22:30). Μοναδικός στόχος της Μπαρτσελόνα, το 2/2 με μία ακόμη καλή εμφάνιση.
NEXT MATCH
📅 23 de agosto
🕤 21:30 horas
📍 Ciutat de València pic.twitter.com/JIiS1Oeb3G
— Levante UD (@LevanteUD) August 21, 2025
Από την άλλη, οι Μαδριλένοι, θα αντιμετωπίσουν μια νεοφώτιστη ομάδα. Το βράδυ της Κυριακής (24/08, 22:30), στο «Νουέβο Κάρλος Ταρτιέρε», η Οβιέδο θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.
⏩ Próximo partido
🗓️ 24/08 | 21:30 CEST pic.twitter.com/T3pyycsZvM
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2025
Αυτή θα είναι πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, για τη La Liga, μετά το μακρινό 2001!
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της La Liga
¡Estos son los horarios de la segunda jornada #LALIGAEASPORTS! 👀📅#LALIGABroadcasters
— LALIGA (@LaLiga) August 22, 2025
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Μπέτις – Αλαβές, 22:30
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαγιόρκα – Θέλτα, 18:00
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε, 20:30
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα, 22:30
Κυριακή 24 Αυγούστου
Οσασούνα – Βαλένθια, 18:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ, 20:30
Βιγιαρεάλ -Τζιρόνα, 20:30
Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης, 22:30
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο, 20:30
Σεβίλλη – Χετάφε, 22:30
Η Ββαθμολογία της La Liga
CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla tras la disputa de la jornada inaugural de #LALIGAEASPORTS! 📈#VUELVELALIGA pic.twitter.com/aNSLA5S2VU
— LALIGA (@LaLiga) August 19, 2025
1. Μπαρτσελόνα 3 βαθμοί
2. Ράγιο Βαγεκάνο 3 βαθμοί
3. Χετάφε 3 βαθμοί
4. Βιγιαρεάλ 3 βαθμοί
5. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 βαθμοί
6. Αλαβές 3 βαθμοί
7. Εσπανιόλ 3 βαθμοί
8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 βαθμοί
9. Έλτσε 1 βαθμοί
10. Μπέτις 1 βαθμοί
11. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1 βαθμοί
12. Βαλένθια 1 βαθμοί
13. Σεβίλλη 0 βαθμοί
14. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 βαθμοί
15. Λεβάντε 0 βαθμοί
16. Οσασούνα 0 βαθμοί
17. Τζιρόνα 0 βαθμοί
18. Θέλτα 0 βαθμοί
19. Οβιέδο 0 βαθμοί
20. Μαγιόρκα 0 βαθμοί