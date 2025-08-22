Την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση τόσο των χώρων του ιδρύματος όσο και των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, με στόχο ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Με πέντε διακριτές αποφάσεις που υπογράφηκαν από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα λάβει σημαντικά κονδύλια για ουσιαστικές επισκευές στα υπάρχοντα κτίρια, την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός νέου φοιτητικού εστιατορίου, τη δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης, την αναμόρφωση υπαίθριων χώρων αλλά και την ανανέωση του εξοπλισμού στους κοιτώνες της φοιτητικής εστίας.

Αναλυτική κατανομή της χρηματοδότησης

Η κατανομή των 4 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιείται ως εξής:

1.499.999,65 ευρώ διατίθενται για επισκευές και θωράκιση των κτιρίων , δίνοντας έμφαση στα σημεία όπου έχει εμφανιστεί διάβρωση στον οπλισμό των φερόντων στοιχείων. Παρεμβάσεις θα γίνουν στα κτίρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στο κτίριο Βαρέων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και σε κτίρια του Τμήματος Χημείας και Φυσικής.

διατίθενται για , δίνοντας έμφαση στα σημεία όπου έχει εμφανιστεί διάβρωση στον οπλισμό των φερόντων στοιχείων. Παρεμβάσεις θα γίνουν στα κτίρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στο κτίριο Βαρέων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και σε κτίρια του Τμήματος Χημείας και Φυσικής. 1.225.005,19 ευρώ προορίζονται για τον εξοπλισμό του νέου φοιτητικού εστιατορίου , το οποίο κατασκευάζεται εντός του χώρου της φοιτητικής εστίας.

προορίζονται για τον , το οποίο κατασκευάζεται εντός του χώρου της φοιτητικής εστίας. 669.600 ευρώ θα διατεθούν για την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης που θα εξυπηρετούν την καθημερινή πρόσβαση στο εστιατόριο, καθώς ο υπάρχων χώρος είναι περιορισμένος και απομακρυσμένος. Το νέο πάρκινγκ θα συμπεριλαμβάνει θέσεις για ΑμΕΑ και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ προβλέπεται και μετακίνηση του υπάρχοντος κομποστοποιητή.

θα διατεθούν για την που θα εξυπηρετούν την καθημερινή πρόσβαση στο εστιατόριο, καθώς ο υπάρχων χώρος είναι περιορισμένος και απομακρυσμένος. Το νέο πάρκινγκ θα συμπεριλαμβάνει θέσεις για ΑμΕΑ και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ προβλέπεται και μετακίνηση του υπάρχοντος κομποστοποιητή. 198.982,80 ευρώ δεσμεύονται για την διαμόρφωση και φύτευση 5.000 τ.μ. εξωτερικού χώρου στο νέο εστιατόριο και το πάρκινγκ. Η μελέτη δίνει βάρος στη δημιουργία ποιοτικού, βιοκλιματικού χώρου με αυτόματο αρδευτικό δίκτυο, βελτιώνοντας αισθητά το περιβάλλον του campus.

δεσμεύονται για την εξωτερικού χώρου στο νέο εστιατόριο και το πάρκινγκ. Η μελέτη δίνει βάρος στη δημιουργία ποιοτικού, βιοκλιματικού χώρου με αυτόματο αρδευτικό δίκτυο, βελτιώνοντας αισθητά το περιβάλλον του campus. 406.396,36 ευρώ κατευθύνονται στην προμήθεια νέου εξοπλισμού για τους κοιτώνες της Φοιτητικής Εστίας, με επιλογή επίπλων και εξειδικευμένου εξοπλισμού (κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, ραφιέρες, καρέκλες γραφείου) προσαρμοσμένου και σε φοιτητές με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες.

Προτεραιότητα στην ενίσχυση της περιφερειακής ανώτατης εκπαίδευσης

Σε δήλωσή της, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε την αναγκαιότητα ουσιαστικής στήριξης της ανώτατης εκπαίδευσης, αναφέροντας ότι «με πολιτική τόλμη, πράξεις και γενναίους πόρους στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κόντρα στην ανέξοδη συνθηματολογία, στα ευχολόγια και στη “δίκη” προθέσεων, η κυβέρνηση υλοποιεί δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στο να γίνει η ανώτατη εκπαίδευσή μας το ισχυρό εθνικό μας “νόμισμα”». Ειδική μνεία έγινε στη στρατηγική ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη φετινή χρονιά.

Κλείνοντας, η υπουργός τόνισε ότι «με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία έχει υποβάλλει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που πρωτοπορεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ελκυστικού campus για τους φοιτητές και τους καθηγητές του», επισημαίνοντας τη σημασία υλοποίησης έργων που αναβαθμίζουν πραγματικά το εκπαιδευτικό και κοινωνικό προφίλ του Ιδρύματος.