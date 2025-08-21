Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ιδιαίτερα δυναμική κινητοποίηση, διατάσσοντας την ανάπτυξη αμφίβιας αρμάδας στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με βασικό στόχο την καταπολέμηση της «διακίνησης ναρκωτικών».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία Reuters και AFP, στη ναυτική δύναμη περιλαμβάνονται τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά πλοία και ισάριθμα ελικοπτεροφόρα αποβατικά, συνοδευόμενα από 2.200 έως 4.000 πεζοναύτες. Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα σε μία περίοδο έντονης όξυνσης στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και χρόνια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αυξάνει διαρκώς την πίεση προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Ενδεικτικό της στρατηγικής κλιμάκωσης αποτελεί το διπλασιασμό της αμοιβής για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Μαδούρο, φτάνοντας πλέον στα 50 εκατομμύρια δολάρια, με την ίδια αιτιολογία της «διακίνησης ναρκωτικών».

Ναυτικές Δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Οι πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι τα πλοία USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με συνολικά 4.500 στρατιωτικό προσωπικό (ανάμεσά τους και 2.200 πεζοναύτες), αναμένεται να έχουν καταπλεύσει στην περιοχή το αργότερο μέχρι την Κυριακή. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ακόμη πολεμικά πλοία: τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson, ισχυρά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και το προηγμένο σύστημα Aegis. Παράλληλα, τουλάχιστον ένα αμερικανικό υποβρύχιο βρίσκεται καθ’ οδόν στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πλησίον των ακτών της Βενεζουέλας είναι προγραμματισμένο να αποσταλούν περίπου 4.000 πεζοναύτες, εντείνοντας το κλίμα στρατιωτικής ετοιμότητας στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Πολιτικές Διαστάσεις και Αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει τη μάχη κατά των ναρκωτικών ως προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του, δικαιολογώντας με τον τρόπο αυτόν και άλλες υψηλού προφίλ αποφάσεις, όπως την επιβολή τελωνειακών δασμών στο Μεξικό και τον Καναδά, αλλά και τις μαζικές συλλήψεις μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουλίου 2024 στη Βενεζουέλα, το οποίο αμφισβητείται και από την αντιπολίτευση. Κατηγορεί ανοιχτά τον Νικολάς Μαδούρο ως τον «επικεφαλής» διεθνούς δικτύου «διακίνησης ναρκωτικών». Σε πρόσφατη δήλωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ως «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», αποκαλώντας τον Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό» αυτού του καρτέλ.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα, η Λέβιτ ξεκαθάρισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξαντλήσει «όλα τα μέσα» για να εμποδίσει τα ναρκωτικά από το να κατακλύσουν τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτήρισε την αύξηση της αμοιβής ως «αξιολύπητη» και «χοντροκομμένη επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας». Σε αντίδραση, ανήγγειλε την ανάπτυξη 4.500 εθνοφυλάκων για τη διασφάλιση της κάλυψης ολόκληρης της επικράτειας της Βενεζουέλας.

Η Εθνοφυλακή της Βενεζουέλας και το Πολιτικό της Στίγμα

Η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. Ο Μαδούρο, ως άμεσος πολιτικός κληρονόμος του Τσάβες, διατηρεί στενούς δεσμούς με την εθνοφυλακή, η οποία αριθμεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 5 εκατομμύρια μέλη – πολίτες ή έφεδροι που υπάγονται στο γενικό επιτελείο της χώρας.