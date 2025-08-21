Απαγορεύτηκε στους τουρίστες να μπαίνουν στο νερό σε μια έκταση επτά μιλίων στην Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας λόγω σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων με δυνητικά θανατηφόρο τσίμπημα.

Προειδοποιητικές σημαίες υψώθηκαν στις παραλίες του δήμου Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, βόρεια της Τορεβιέχα, μετά την εμφάνιση των λεγόμενων μπλε δράκων, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

Τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και οξεία αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

Ο δήμαρχος της Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, Χοσέ Λουίς Σάες, επιβεβαιώνοντας χθες την εντολή απαγόρευσης στη θάλασσα, η οποία, όπως ανέφερε, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, δήλωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες της Γκουαρνταμάρ».

«Το μπάνιο απαγορεύεται μετά την εμφάνιση στην παραλία Vivers δύο δειγμάτων του Glaucus atlanticus, γνωστού ως Blue Dragon».

Πρόσθεσε: «Υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους, ότι παρά το φωτεινό και εντυπωσιακό χρώμα του και το μικρό του μέγεθος, μόλις 1,5 ίντσας, θα πρέπει να μένουν μακριά από αυτό το ζώο λόγω του κεντρίσματός του.Το Δημαρχείο του Guardamar del Segura έχει ξεκινήσει μια προληπτική επιχείρηση για την ανίχνευση πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα ωκεάνια ρεύματα.Οι εργαζόμενοι του δημαρχείου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώσουν τους ανθρώπους για τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

«Εάν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα, μην το αγγίξετε, ακόμη και με γάντια, ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και άλλες αρχές.Εάν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με αλμυρό νερό και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας.Αυτά τα πλάσματα είναι δηλητηριώδη και τα κεντρίσματά τους μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, πόνο και έμετο.Προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας, το μπάνιο στη θάλασσα απαγορεύεται».

Η παραλία Vivers, μια φυσική έκταση ακτής νότια του ποταμού Segura και βόρεια της παραλίας La Babilonia, λέγεται ότι ήταν γεμάτη κόσμο χθες, αν και λιγότεροι άνθρωποι από το κανονικό βρίσκονταν στη θάλασσα αψηφώντας την εντολή απαγόρευσης κολύμβησης και διακινδυνεύοντας βαριά πρόστιμα.

Αυτοκίνητα με μεγάφωνα που φώναζαν προειδοποιητικά μηνύματα αναμενόταν να υπενθυμίσουν στους τουρίστες και τους ντόπιους σήμερα την απαγόρευση, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, αν και οι λάτρεις του ήλιου εξακολουθούν να επιτρέπεται να πηγαίνουν στις παραλίες ακόμη και αν δεν κάνουν βουτιά στη θάλασσα.

Κόκκινες σημαίες υψώθηκαν στην παραλία Santa Barbara στη La Linea de la Concepcion κοντά στο Γιβραλτάρ την Κυριακή, αφού η αστυνομία έλαβε μια κλήση έκτακτης ανάγκης για την παρατήρηση ενός μπλε δράκου και έξι αργότερα βρέθηκαν στην ακτογραμμή.