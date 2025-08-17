Δημοφιλή
- 1
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Κυριακή - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- 2
Συνελήφθη ο αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας - Μεθυσμένος και μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία
- 3
Εισοδήματα από ενοίκια: Μειώσεις φόρων, αλλαγές για ιδιοκτήτες και ενοικιαστέςι ισχύει για τα Airbnb
- 4
Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια από το 2026 - Πώς θα λειτουργεί ο νέος συντελεστής
- 5
Λεκτική επίθεση μετανάστη σε Εύζωνες στο Σύνταγμα - Διακόπηκε η εξέταση της αίτησης ασύλου του
- 6
Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο στη Χαλκιδική
- 7
«Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» και η ευρωπαϊκή ομάδα κρούσης - Ποιοι θα βρεθούν στο ιστορικό ραντεβού στο Οβ
- 8
Γ. Μαζωνάκης: Η αντίδρασή του στην τελευταία συνάντηση με τους δικούς του
- 9
Θρίλερ με 29χρονη Βραζιλιάνα στην Πάτρα που μετέβη στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι
- 10
Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η Kodak στο χείλος του γκρεμού
Ζημιές στο β’ τρίμηνο, έλλειμμα ρευστότητας και χρέος που «τρέχει» τη στιγμή που η μετοχή βούτηξε 25% καθώς ο ιστορικός όμιλος προειδοποιεί τους επενδυτές
Η Κομισιόν ανοίγει την αναθεώρηση του Κανονισμού Ξένων Επιδοτήσεων (FSR)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (FSR), καλώντας επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, συμβούλους, δημόσιες αρχές και ερευνητές να καταθέσουν απόψεις έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν την πρώτη έκθεση αναθεώρησης που θα αποσταλεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, με ορίζοντα παρουσίασης τον Ιούλιο του 2026. Η […]
Πεκίνο εναντίον δύο ευρωπαϊκών τραπεζών
Η Κίνα απαγορεύει συναλλαγές με τις λιθουανικές Urbo Bankas και Mano Bankas σε αντίποινα για την ένταξη δύο κινεζικών τραπεζών στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ
Bitcoin: Τρία ακραία σενάρια για το πώς θα κλείσει τη χρονιά
Από νέο ιστορικό υψηλό έως βουτιά 45%
Κίνδυνος χρεοκοπίας για την εταιρεία που ήθελε να βγάλει το κρέας από τη διατροφή μας
Σε συνθήκες χρεοκοπίας πλησιάζει η εταιρεία Beyond Meat. Το τέλος της μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στον χώρο των φυτικών κρεάτων που προσομοιάζουν το παραδοσιακό κρέας, όμως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προϊόντων δεν […]