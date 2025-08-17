Η Rheinmetall, ένας από τους ισχυρότερους αμυντικούς ομίλους της Ευρώπης, βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ισπανική κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει «παγώσει» την παραγωγή της μεγαλύτερης μονάδας πυρομαχικών της στην Ισπανία, στη Μούρθια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Armin Papperger, η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη της τελικής άδειας για την επανεκκίνηση της διαδικασίας παραλαβής και διακίνησης έτοιμων φυσιγγίων, παρότι – όπως υποστηρίζει – η παραγωγή και η διαθεσιμότητα πυρίτιδας είναι κανονικές.

Η αναστολή λειτουργίας σχετίζεται με τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στις εγκαταστάσεις της Rheinmetall Expal Munitions στο Javalí Viejo, όταν μια έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό άλλων. Σε έρευνα της Εθνικής Αστυνομίας τον Μάιο, διαπιστώθηκαν «παρατυπίες στα μέτρα ασφαλείας», οδηγώντας στην αναστολή λειτουργίας μέρους της μονάδας.

Η εταιρεία διαθέτει ακόμη πέντε εργοστάσια στην Ισπανία (Αστούριας, Μπούργος, δύο στο Κάθερες και ένα στο Αλμπαθέτε), ενώ ειδικεύεται σε οπλικά συστήματα όπως όλμοι, μεσαίου διαμετρήματος πυρομαχικά, πυροσωλήνες και συστήματα προώθησης ρουκετών. Συνεργάζεται με στρατούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού.

Παρά το περιστατικό, η Rheinmetall βρίσκεται σε τροχιά αλματώδους ανάπτυξης. Το 2024 πέτυχε κύκλο εργασιών-ρεκόρ 9,75 δισ. ευρώ (+36%), τροφοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεξοπλισμού και την αυξημένη ζήτηση για τεθωρακισμένα, πυρομαχικά και drones. Η ισπανική θυγατρική σημείωσε εκρηκτική αύξηση τζίρου κατά 341% (639,47 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 207,5 εκατ. ευρώ, δεκαπέντε φορές υψηλότερα από το 2023. Ο λειτουργικός της δείκτης κερδοφορίας ανήλθε στο εντυπωσιακό 42,09%.

Ο Papperger δηλώνει ότι, μόλις δοθεί η άδεια, η παραγωγή θα λειτουργήσει «24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα» για την εξυπηρέτηση πελατών. Παράλληλα, προβλέπει «χιλιάδες» παραγγελίες για τεθωρακισμένα Boxer, Puma και άρματα Leopard 2 μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με αξία 30-35 δισ. ευρώ μόνο στη Γερμανία.

Ο επικεφαλής της Rheinmetall εκτιμά ότι, παρά την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών στην Ευρώπη, οι τιμές για άρματα, τεθωρακισμένα και πυροβολικό θα μειωθούν λόγω οικονομιών κλίμακας και αυτοματοποίησης. Ωστόσο, η υπόθεση στη Μούρθια δείχνει ότι η ανάπτυξη του αμυντικού τομέα μπορεί να προσκρούσει σε ζητήματα ασφάλειας και ρυθμιστικών αδειών, που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και την παράδοση κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού.