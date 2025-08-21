Το Εφετείο της Νέας Υόρκης προχώρησε σήμερα σε ακύρωση του προστίμου ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, που είχε επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ποινή είχε επιβληθεί μετά από απόφαση δικαστή, ο οποίος είχε διαπιστώσει ότι ο Τραμπ διόγκωσε τεχνητά την αξία της ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών του στοιχείων με στόχο την προώθηση της οικογενειακής του επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταγράφεται ως ήττα για τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία είχε καταθέσει τη σχετική αγωγή για απάτη το 2022. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης στο πενταμελές Εφετείο του Μανχάταν το Σεπτέμβριο του 2024, οι δικαστές είχαν επιδείξει έντονο προβληματισμό αναφορικά με την εφαρμογή του προστίμου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσφύγει σε έφεση κατά της απόφασης του δικαστή Άρθουρ Ένγκορον, η οποία εκδόθηκε ύστερα από μακροχρόνια διαδικασία διάρκειας τριών μηνών. Ο Ένγκορον είχε αποφανθεί ότι ο Τραμπ παρέδιδε πλασματικές εκτιμήσεις για τα ακίνητά του για αρκετά χρόνια πριν εκλεγεί πρόεδρος το 2017, αποσκοπώντας, όπως αναφέρθηκε, στο να εξαπατήσει δανειστές και ασφαλιστικούς οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για την Trump Organization. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο δικαστής διέταξε την καταβολή προστίμου ύψους 454,2 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους τόκους να συσσωρεύονται διαρκώς από τότε.

Βάσει της αρχικής απόφασης, ο Τραμπ έπρεπε να καταβάλει το 98% του συνολικού προστίμου, ενώ υπόλογοι για το υπόλοιπο ποσό ήταν οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Trump Organization, Άλεν Γουάισελμπεργκ. Επιπλέον, ο Ένγκορον είχε επιβάλει τριετή απαγόρευση στον ίδιο τον Τραμπ και στην εταιρεία του να λάβουν δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα της Νέας Υόρκης. Ταυτόχρονα, οι δύο γιοι του αντιμετώπιζαν διετή αποκλεισμό από τη διαχείριση της εταιρείας.

Οι συνέπειες της απόφασης του Εφετείου

Το Εφετείο είχε ήδη, εν αναμονή της οριστικής του απόφασης, αναστείλει την εφαρμογή των παραπάνω απαγορεύσεων, επιτρέποντας ωστόσο στην ελέγκτρια που είχε διοριστεί από το πρωτοδικείο στον Trump Organization να συνεχίσει χωρίς διακοπή τα καθήκοντά της.

Από την πλευρά του ο Τραμπ συνεχίζει να αρνείται ότι τέλεσε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ οι δικηγόροι του είχαν υποστηρίξει ότι το ύψος του προστίμου ήταν καταχρηστικό και πως η εισαγγελέας Τζέιμς είχε υπερβεί τα όρια της δικαιοδοσίας της.

Στην τελική του ετυμηγορία, το Εφετείο έκρινε ότι το πρόστιμο όντως ήταν δυσανάλογο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «παραβιάζει την όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ», η οποία ρητά απαγορεύει την επιβολή υπέρογκων ποινών.