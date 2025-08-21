Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική περιοχή στα Μιτζαίικα Αχαΐας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή έξι πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στην εστία της φωτιάς