Ο ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ μεθοδικά το θέμα του Ζαφείρη. Η πρώτη αποστολή έγινε με άκρα μυστικότητα στην Πράγα, μερικές εβδομάδες πριν. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί προηγουμένως, από ανθρώπους που είχαν άμεση επαφή με τον παίκτη, λόγω εθνικής. Και είχαν διαφορετική άνεση από την τυπικά συνηθισμένη, μιλώντας μαζί του.

Τα περί μυστικότητας στο ποδόσφαιρο βέβαια, πάνε περίπατο όταν αναφερόμαστε σε μεταγραφές όπου οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί. Πέρα από τους…Κλουζώ των ΜΜΕ, υπάρχει η νυν ομάδα, ο παίκτης, η ενδιαφερόμενη ομάδα, όπως και οι εμπλεκόμενοι μανατζαρέοι. Ακόμα και κάποιος υπεράνω υποψίας συνεπιβάτης στην πτήση πχ, μπορεί να παίξει ρόλο του «καταδότη».

Μην το γελάτε, το στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που το 2021 ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να κλείσει τον Λουτσέσκου, επέλεξε να μεταμφιεστεί κατά την πτήση.

Ένας να τον έβλεπε μέσα στο αεροσκάφος, σε φίλαθλο της ομάδας να έπεφτε κατά το check in, θα γινόταν βούκινο. Ο ΠΑΟΚ το πήγε πολύ καλά εντούτοις, στο μέτρο του δυνατού κάλυψε το story με όση εχεμύθεια περνούσε από το χέρι του.

Η μεταγραφή θα είχε κλείσει από τώρα, αν ο πρόεδρος της Σλάβια δεν έκανε το πρωτοφανές, να σχολιάζει ως παιδαρέλι αναρτήσεις Τσέχων δημοσιογράφων στα social. Το δημοσιογραφικό ένστικτο οδηγούσε στο προφανές συμπέρασμα, πως η μεταγραφή ήταν αναπόφευκτη.

Όταν όμως ο πρόεδρος την διαψεύδει κατηγορηματικά σχολιάζοντας στα social, δεν ήταν απλό να κάνει κυβίστηση λίγες μέρες μετά. Κάπως έτσι το «δεν πουλάμε τον Ζαφείρη» μετατράπηκε σε «δεν πουλάμε τον Ζαφείρη TΩΡΑ, τον Γενάρη βλέπουμε όμως» και μια μεταγραφή που ήταν δεδομένη, πήρε τέσσερις μήνες καθυστέρηση.