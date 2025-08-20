Συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση άρχισαν να εμφανίζουν το απόγευμα της Τετάρτης ο ένας μετά τον άλλον κρατούμενοι των φυλακών Ναυπλίου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, 30 κρατούμενοι παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης και μάλιστα οι επτά από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι που εμφάνισαν συμπτώματα, παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.