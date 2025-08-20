Το Πρωτοδικείο Νάξου ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με την περίφραξη στην Πορτάρα, που είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά το πρόσφατο «περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα» στις 29 Ιουλίου 2025, το οποίο έθεσε σε κίνδυνο το μνημείο του Ναού του Απόλλωνα στη νησίδα Παλάτια της Νάξου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ότι η συγκεκριμένη περίφραξη θα παραμείνει στη θέση της, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση και αντικατάστασή της με μόνιμη και ειδικής κατασκευής προστατευτική περίφραξη όπως έχει κριθεί απαραίτητο για τη διαφύλαξη του αρχαιολογικού χώρου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου εκδόθηκε στις 20 Αυγούστου 2025 και ορίζει, ότι η επίμαχη περίφραξη θα παραμείνει στον χώρο χωρίς καμία αλλαγή μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία απομάκρυνσής της, παρά το αίτημα του Δήμου για την άμεση απομάκρυνση της. Όπως τονίζει το ΥΠΠΟ, αυτό έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις της δημοτικής αρχής και σχετικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για θετική για τον Δήμο έκβαση της υπόθεσης — γεγονός που, σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ιστορικό της αντιπαράθεσης Δήμου Νάξου και Υπουργείου Πολιτισμού

Η τοποθέτηση της προσωρινής περίφραξης έγινε μετά από σοβαρό περιστατικό φθοράς στο μνημείο, όπως προβλέπει ο αρχαιολογικός νόμος (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του ΥΠΠΟ ανέλαβε άμεσα την προστασία του χώρου. Η περίφραξη έχει ύψος 1,5 μέτρου και σχεδιάστηκε ως προσωρινό μέτρο μέχρι τη μόνιμη εγκατάσταση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μετά και από τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Νάξου, όπως αναφέρει το Υπουργείο, «προσωπικά και χωρίς προηγούμενη, αλλά ούτε και εκ των υστέρων, έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής», υπέβαλε καταγγελία εναντίον των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, οδηγώντας τους μέχρι και σε δακτυλοσκόπηση και δικαστική διερεύνηση.

Στη συνέχεια, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου ζητώντας δικαστικά να υποχρεωθεί το ΥΠΠΟ σε άμεση αφαίρεση της περίφραξης, αποσιωπώντας παράλληλα το γεγονός ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο και ότι είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς στο μνημείο.

Τα έγγραφα που παρουσίασε το ΥΠΠΟ και η τελική απόφαση

Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε στο δικαστήριο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τεκμηριώνοντας τόσο τη σοβαρότητα των περιστατικών όσο και το προσωρινό της περίφραξης. Την 20ή Αυγούστου, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Νάξου αποφάσισε τη διατήρηση της περίφραξης ως έχει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που είχε ήδη οριστεί ως καταληκτική από το Υπουργείο για την αντικατάσταση της προσωρινής περίφραξης με μόνιμη προστατευτική λύση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού καταλήγει πως είναι σαφές ότι οι δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής περί δικαίωσης του Δήμου δεν ευσταθούν, αφού το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για άμεση απομάκρυνση, επιβεβαιώνοντας τη νομιμότητα των ενεργειών για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Νάξου.

Επισυνάπτεται φωτογραφία αρχείου: