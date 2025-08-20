Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Ε.Π./18.08.2025), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης, βάσει σειράς προτεραιότητας, των υποψήφιων εκπαιδευτικών για θέσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στην προκήρυξη («Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄»).

Προθεσμίες αιτήσεων και δικαιολογητικών

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στις 08:00, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Παράλληλα, όσον αφορά την επικαιροποίηση και μεταφόρτωση των δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., η σχετική διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στις 08:00, και λήγει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00 (Παράρτημα Η΄).

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο αφότου οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και εφόσον ο εικοσαψήφιος κωδικός του παράβολου εμφανίζεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ». Η συμμόρφωση με αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία για να δεσμευτεί το παράβολο από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πληρωμή του παράβολου: πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος κωδικός που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση και να έχει πληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι την υποβολή της.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πώς ο κωδικός παραβόλου θα εμφανίζεται άμεσα ως «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» ώστε να είναι εφικτή η «οριστικοποίηση» της αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΨΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo).