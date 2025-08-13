Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024, που αφορούν συνολικά 1.113 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους δημόσιους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Σημειώνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτησή τους, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

Για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, τα στοιχεία ταυτοποίησης προστατεύονται περαιτέρω και εμφανίζονται με αστερίσκους. Μόνο οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη έχουν πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία.

Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων και Ηλεκτρονικό Παράβολο

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 08:00 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> ΕΝΣΤΑΣΗ» για να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της ένστασης αποτελεί η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 20 ευρώ. Το σχετικό παράβολο μπορεί να προμηθευτεί κανείς μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), στην ειδική εφαρμογή του «e-Παράβολο», επιλέγοντας ως φορέα το «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, έχει προστεθεί ειδικό λογότυπο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στη σελίδα του ΑΣΕΠ, το οποίο παραπέμπει απευθείας στη σχετική υπηρεσία της ΓΓΠΣ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν τον αριθμό του παραβόλου στη φόρμα της ένστασης και να ολοκληρώσουν την καταβολή πριν προχωρήσουν στην τελική υποβολή.