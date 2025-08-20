Στην Έκθεση IAA, η Opel θα έχει το εντυπωσιακό Corsa GSE Vision Gran Turismo, ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο 588 kW (800 ίππων), που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το θρυλικό παιχνίδι Gran Turismo στο PlayStation.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για «ψηφιακό» αγωνιστικό, η εμφάνισή του αποτελεί ξεκάθαρη πρόγευση της έβδομης γενιάς Corsa, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2026.

Οπτικά, το Opel Corsa GSE Vision Grand Turismo διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα που του επιτρέπουν να κάθεται χαμηλότερα και φαρδύτερα από το τρέχον Corsa. Βασικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τις διευρυμένες καμάρες, την τελευταία έκδοση της μάσκας Vizor και τον συνδυασμό μιας μεγάλης πίσω αεροτομής και ενός έντονου διαχύτη.

Οι gamers θα έχουν στη διάθεσή τους 800 άλογα και 800 Nm ροπής, από δυο ηλεκτροκινητήρες (έναν εμπρός, έναν πίσω) 476 ίππων. Παρά την ύπαρξη μπαταρίας 82 kWh το βάρος διατηρείται στα μόλις 1.170 κιλά, χάρη στην εκτενέστατη χρήση ανθρακονημάτων και λοιπών συνθετικών, και εννοείται ανακυκλώσιμων/ανακυκλωμένων υλικών, επιδεικνύοντας την ευελιξία της πλατφόρμας STLA Small.

Μάλιστα, μέσω της χρήσης overboost ο οδηγός παίρνει άλλα 80 άλογα για ως 4,0 δλ., προκειμένου να προσπερνάει ευκολότερα τους αντιπάλους στην πίστα. Το Corsa GSE Vision Gran Turismo χρειάζεται μόλις 2,0 δλ. για να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα και φτάνει μέχρι τα 320 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας.