Το ποδόσφαιρο, αποτελεί τον «βασιλεία» των σπορ. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο, το αγαπάνε σαν… θρησκεία!

Η «στρογγυλή» θεά, προσφέρει μεγάλες στιγμές. Αυτές, είναι είτε δυσάρεστες είτε ευχάριστες, για παίκτες, προπονητές και φιλάθλους.

Άλλες φορές, δωρίζει συγκινήσεις και «τρελές» στιγμές, που μνημονεύονται για χρόνια.

Ωστόσο, πέραν αυτών, χαρίζει και γεγονότα που προκαλούν εντύπωση. Περιπτώσεις, που αν και απορεί κανείς, όντως αληθεύουν.

View this post on Instagram A post shared by Oh My Goal (@ohmygoal)

Αυτά είναι τα 5+1… ακραία ποδοσφαιρικά «facts», που όντως ισχύουν!

Η Δανία δεν πέρασε στο Euro 1992, αλλά κατάφερε να το κατακτήσει

Τι κι αν απέτυχε να βρεθεί στην τελική φάση του Euro 1992; Η Δανία, ήταν αυτή που το κατέκτησε!

Στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, οι Σκανδιναβοί, δεν πήραν την πρόκριση. Σε όμιλο με Νησιά Φερόε, Βόρειο Ιρλανδία, Αυστρία και Γιουγκοσλαβία, κατέλαβαν τη δεύτερη θέση. «Επικεφαλής», ήταν οι Γιουγκοσλάβοι, οι οποίοι ετοιμάζονταν για τα γήπεδα της Σουηδίας.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν. Ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα των «Πλάβι», οδήγησε την UEFA να τους αφήσει εκτός τουρνουά. Τη θέση τους, πήραν οι Δανοί. Όλα αυτά, ελάχιστες μέρες πριν τη «σέντρα» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

🇩🇰🤯 33 years ago today, Denmark pulled off one of the greatest suprises in international football history… Denmark did not originally qualify for EURO 92′, but were given a place just 10 days before the tournament started as Yugoslavia could not play due to war. They went… pic.twitter.com/Pxfe6UcLuG — EuroFoot (@eurofootcom) June 26, 2025

Μάλιστα, οι διεθνείς παίκτες της Δανίας ήταν διακοπές! Όταν λήφθηκε η απόφαση, επέστρεψαν από τις παραλίες και με μικρή προετοιμασία… ρίχτηκαν στη μάχη!

Οι «τουρίστες» του Νίλσεν, πήγαν… all the way! Πίσω από τη Σουηδία και μπροστά από Γαλλία και Αγγλία, «έκλεισαν» θέση στα ημιτελικά. Εκεί, υπερπήδησαν το «εμπόδιο» της Ολλανδίας, στα πέναλτι, φτάνοντας στην «πηγή».

Στο μεγάλο τελικό, το… θαύμα πήρε σάρκα και οστά. Νίκη με σκορ 2-0 επί της Γερμανίας και η «κορυφή» της Ευρώπης, είναι δική τους. Έτσι, μια ομάδα που δεν κατόρθωσε να προκριθεί, μέσω ενός… πολέμου, έφτασε σε έναν ανεπανάληπτο «άθλο»!

Το γκολ του Ζιρού που κέρδισε το βραβείο «Πούσκας» ενώ δεν αναδείχθηκε γκολ του μήνα

Πίσω στη σεζόν 2016-17. Την πρωτοχρονιά του 2017, η Άρσεναλ φιλοξένησε την Κρίσταλ Πάλας. Νίκη με 2-0 και ποδαρικό με το «δεξί».

Το γκολ του Ολιβιέ Ζιρού, στο 17ο λεπτό, «μαγνήτισε» τα βλέμματα. «Τσίμπημα» του σκορπιού και ένα τέρμα σπάνιας ποδοσφαιρικής ομορφιάς.

Ωστόσο, γκολ του μήνα Ιανουαρίου, δεν αναδείχθηκε αυτό του Γάλλου στράικερ, αλλά του Άντι Κάρολ, στον αγώνα Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας.

Λίγους μήνες μετά, στα βραβεία της FIFA, ήρθε η «αναγνώριση». Στη ψηφοφορία για το τέρμα της χρονιάς, ο επιθετικός των Λονδρέζων, αναδείχθηκε πρώτος. Έτσι, το «Puskas Award» έφτασε στα χέρια του, χάρη σε αυτό το ξεχωριστό «scorpion kick».

OFFICIAL: Olivier Giroud has won the Puskás Award 2017 for his goal against Crystal Palace. 🦂 pic.twitter.com/vqpDoonp8G — Squawka Live (@Squawka_Live) October 23, 2017

Ούγκο Σάντσες: Οι 38 επαφές που έγιναν ισάριθμα γκολ

Σεζόν 1989-1990, ο Ούγκο Σάντσες, βρίσκεται σε… δαιμονιώδη κατάσταση. Σε 44 αναμετρήσεις, σημείωσε 42 γκολ, κατακτώντας μάλιστα και το «χρυσό» παπούτσι.

Παράλληλα, βοήθησε τα μέγιστα στην στο πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη La Liga, βρήκε δίχτυα 38 φορές και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, για μια ακόμη χρονιά.

🇲🇽Hugo Sánchez scored 38 La Liga goals in the 1989/90 season for Real Madrid and all of them came with a first touch finish.⚪️💫 https://t.co/ff0kThbTtU pic.twitter.com/GcGAqyLwrA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 1, 2023

Ωστόσο, κάτι άλλο προκαλούσε εντύπωση. Όλα του τα τέρματα, επιτεύχθηκαν με… first touch! Δηλαδή, σε κανένα του γκολ δεν έκανε κοντρόλ, σκοράροντας με μόλις μία επαφή!

Σπουδαίο στατιστικό, που μόνο ένας παίκτης της «κλάσης» και της ποιότητας του Μεξικανού φορ, θα μπορούσε να πετύχει.

It will always be crazy that Hugo Sánchez scored 38 goals for Real Madrid (89/90) – all with his first touch. How is this possible man?pic.twitter.com/SqzmY5Y88H — LBW (@losblancoswrld) June 17, 2025

Ο Γουόλκοτ έχει περισσότερα γκολ στο Τσάμπιονς Λίγκ από τον Ρονάλντο (Φαινόμενο), Αζάρ και Βίγια

Όσο… τρελό και αν ακούγεται, είναι αλήθεια. Ο Θίο Γουόλκοτ, μετρά παραπάνω τέρματα στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, από ορισμένους «θρύλους» του ποδοσφαίρου.

Ζιντάν, Τέβεζ, Κλόζε, Χούντελαρ, Όουεν, Αλέξις Σάντσεζ και άλλοι, βλέπουν… τη πλάτη του!

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος μέσος, έχει πετύχει 15 γκολ στο Τσάμπιονς Λίγκ, σε 59 συμμετοχές. Από την άλλη πλευρά, Ρονάλντο, Βίγια και Αζάρ, έχουν λιγότερα!

Theo Walcott has more Champions League goals than R9, Hazard, David Villa, Klose, Zidane, Huntelaar, Tevez, Alexis Sanchez & Michael Owen. WHAT. A. STAT. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿📊 pic.twitter.com/Uw8ja45YaO — Barstool Football (@StoolFootball) August 18, 2023

Το «Φαινόμενο», σε 40 ματς, σκόραρε 14 φορές. Τόσα, αριθμεί και ο Νταβίντ Βίγια, ενώ ο Βέλγος σταρ της Τσέλσι και της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις 10!

Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν δέχτηκε ποτέ κάρτα

Γίνεται να έχεις αγωνιστεί σε 468 αγώνες και να μην έχεις αντικρύσει πότε κάρτα; Αν είσαι ο Γκάρι Λίνεκερ!

Ο Άγγλος επθετικός, έχει να επιδείξει «πλούσιο» βιογραφικό. Τότεναμ, Λέστερ, Μπαρτσελόνα και Έβερτον, οι σπουδαίοι σταθμοί του. Με πάνω από 230 γκολ καριέρας, έγραψε τη δική του ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, έχει στην κατοχή ένα σπάνιο ρεκόρ. Παρά το γεγονός πως μέτρησε 468 συμμετοχές, σε καμία απ’ αυτές, δεν είδε το όνομά του στο «μπλοκάκι» του διαιτητή!

Gary Lineker holds the incredible distinction of being the only footballer in history to go his entire career without ever receiving a booking—no yellow cards, no red cards. Over 16 years, he maintained this spotless record across 567 matches. 🤯 pic.twitter.com/NO2nVVCujo — Football Talk (@FootballTalkHQ) November 16, 2024

Ράιαν Μπέρτραντ: Ντεμπούτο στο Τσάμπιονς Λιγκ, στον τελικό αυτού

Σεζόν 2011-2012 και η Τσέλσι, φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ράιαν Μπέρτραντ, ήταν μέλος της ομάδας του Ντι Ματέο. Ωστόσο, αγωνιστικά, δεν είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του, στην Ευρώπη.

Όλα αυτά, μέχρι την 19η Μαΐου 2012. Οι απουσίες των «Μπλε» ανάγκασαν τον Ιταλό τεχνικό, να του δώσει φανέλα βασικού στον τελικό.

Έτσι, ο Άγγλος μπακ – χαφ, έκανε το «ντεμπούτο» του, στην πιο απαιτητική αναμέτρηση της διοργάνωσης! Εν τέλει, η «παρθενική» του εμφάνιση, συνοδεύτηκε από μια επιτυχία που θα μνημονεύεται για πάντα.

The fact former Chelsea and England full-back Ryan Bertrand made his Champions League debut in the 2012 FINAL will never fail to blow our minds 🤯😳 Oh, and he won it 😎🏆 pic.twitter.com/uMQMPufsPE — OneFootball (@OneFootball) August 5, 2025

Παράλληλα, αυτό το στατιστικό, είναι μοναδικό. Κανείς δεν έχει καταφέρει να το επαναλάβει, στους επόμενους 13 τελικούς!