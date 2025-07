Μπορεί να έχουν χαθεί από το προσκήνιο. Μπορεί, κάποιοι, να νόμιζαν πως έιχαν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ωστόσο, αυτοί συνεχίζουν κανονικά.

Ζωντανοί θρύλοι του αθλήματος, που παρά την ηλικία τους, εξακολουθούν να υπηρετούν την στρογγυλή θεά.

Μια «θρυλική αφάνα». Ο Βραζιλιανός αμυντικός, έζησε μια πραγματικά πλούσια καριέρα. Μπενφίκα, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, μερικοί από τους τοπ σταθμούς του.

Ένας παικταράς. Μια εξαιρετική περίπτωση αμυντικού, με έφεση μάλιστα στο γκολ. Βασικά, όχι στα γκολ άλλα στις γκολάρες. Τα μακρινά του σουτ, ήταν κάτι περισσότερο από «σπεσιαλιτέ» του.

Σαφώς αλλαγμένος, σήμερα στα 38 του, φοράει τη φανέλα της Φορταλέζα.

Ο Γερμανός σταρ, έχει πατήσει πια στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Στα 40 του πια, δεν έχει ξεχάσει το άθλημα.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2014, 11 συνολικά τίτλους και 238 γκολ καριέρας. Καθόλου αμελητέα στατιστικά.

Τώρα, βρίσκεται στη γενέτειρά του την Πολωνία. Αγωνίζεται με την Γκόρνικ από το 2021, με το συμβόλαιό του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Γεννημένος στο Κοσσυφοπέδιο, αλλά πολιτογραφημένος Ελβετός. Το πεπρωμένο του Σερντάν Σακίρι, ήταν ένα. Το ποδόσφαιρο.

Αυτό, το υπηρετεί μέχρι και σήμερα με τον καλύτερό του εαυτό. Κάμποσα τρόπαια, και πάνω από 220 συμμετοχές σε γκολ, ο Ελβετός έχει να επιδείξει σπουδαίες στιγμές.

Το 2025, τον βρίσκει στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Βασιλεία. Εκεί, λατρεύεται σαν… θεός. Ζει μια δεύτερη νιότη. Μάλιστα, πήρε από το χέρι τη Βασιλεία και την επανέφερε στην κορυφή της Ελβετίας, μετά από οκτώ «στείρα» χρόνια.

Xherdan Shaqiri first joined Basel in 2001 and left in 2012 to join Bayern Munich…

12 years on, he rejoined them and helped them win their first league title in 8 years. This is how they honored the Albanian player.🤯👏 pic.twitter.com/VN5RLVffWw

— Albanian Archive (@AlbaniHistorian) May 12, 2025