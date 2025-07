Μια ανάσα από την Μπάγερν Μονάχου, βρίσκεται ο Λουίς Ντίαζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κολομβιανός σταρ, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές Γερμανίας.

🚨🇨🇴 FC Bayern are closing in on deal to sign Luis Diaz from Liverpool! Agreement at final stages with details being sorted.

€75m package with add-ons included, contract until June 2029.

Liverpool and Bayern are discussing add-ons details… then, here we go soon. 🔜 pic.twitter.com/nXgXRkhHZz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025