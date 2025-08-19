Δύσκολες ημέρες πέρασε ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος εισήχθη την περασμένη Πέμπτη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική χωρίς τη συγκατάθεσή του. Από το μεσημέρι της Δευτέρας έχει επιστρέψει στο σπίτι του, με τον ίδιο να προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας με συντελεστές της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1, είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι σε αρκετά καλή κατάσταση δεδομένου των συνθηκών και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες» έχει δηλώσει ο δικηγόρος του.

Όπως τόνισε «η τετραήμερη νοσηλεία του ήταν πολύ απαιτητική», ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής «θα προχωρήσει σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να κλείσει ο κύκλος που απαιτεί η νομοθεσία, ώστε να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και να σταματήσουν όσες φήμες υπάρχουν για θέματα ψυχικής του υγείας».

Ωστόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι που φάνηκε και κατά τη χθεσινή έξοδό του από την ψυχιατρική δομή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση «πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του» όπως εξήγησε ο δικηγόρος του.

Οι επόμενες κινήσεις του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του από τη Δευτέρα «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες».

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.