Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι πιστεύει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόσθεσε, ότι μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα καλέσει τον Ρώσο πρόεδρο και ότι αν η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, είναι πιθανό οι τρεις ηγέτες να πραγματοποιήσουν συνάντηση.

«Θα έχουμε μια συνάντηση. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος όταν το κάνουμε αυτό», είπε ο Τραμπ.

Εμφανιζόμενος στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν τιμή του να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν» στην μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.