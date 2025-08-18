Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι πιστεύει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.
Πρόσθεσε, ότι μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα καλέσει τον Ρώσο πρόεδρο και ότι αν η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, είναι πιθανό οι τρεις ηγέτες να πραγματοποιήσουν συνάντηση.
Εμφανιζόμενος στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν τιμή του να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του.
Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν» στην μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.