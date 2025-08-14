Μπορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν κατά 90 ακόμη μέρες (δηλαδή ως τις αρχές Νοεμβρίου) το χρονικό διάστημα προκειμένου οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία, αποτρέποντας έναν γενικευμένο «πόλεμο των δασμών», η αντιπαράθεση όμως μεταξύ τους συνεχίζεται. Ενα δε από τα πιο «καυτά» μέτωπα αφορά τους ημιαγωγούς – τα μικροσκοπικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που έχουν ζωτική σημασία για μια σειρά κλάδους, από την ιατρική και τη ρομποτική μέχρι τις πολεμικές βιομηχανίες και την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία της.

Διόλου τυχαίο είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον λαμβάνει μέτρα προκειμένου οι περιορισμοί που έχει επιβάλει στις εξαγωγές ημιαγωγών προς την Κίνα να μην παραβιάζονται. Οπως δε αποκάλυψε ρεπορτάζ του Reuters, ανάμεσα σε αυτά είναι και η εμφύτευση «ψηφιακών χαφιέδων» σε προϊόντα που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία – με άλλα λόγια, ανιχνευτών που μπορούν ανά πάσα στιγμή να δώσουν πληροφορίες στους κατασκευαστές και τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες για τις διαδρομές που ακολουθούν και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Πρόκειται, βεβαίως, για μια αρκετά παλιά μέθοδο, την οποία οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν – για παράδειγμα, στις εξαγωγές τμημάτων αεροσκαφών ή ακόμη και προηγμένων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να αποτρέψουν ότι θα φτάσουν σε λάθος αποδέκτες ή στη μαύρη αγορά.

Μέθοδος με παράδοση

Εδώ και λίγα χρόνια, όμως, και ειδικά μετά το 2022 όταν – επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν – άρχισε να επιβάλλεται το σταδιακό εμπάργκο σε βάρος της Κίνας, οι Αμερικανοί αξιοποιούν την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει και στον κρίσιμο κλάδο των ημιαγωγών, καθώς ο ανταγωνισμός με την Κίνα για την τεχνολογική ηγεμονία εντείνεται και θα κρίνει πολλά. Ανάμεσά τους και την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ θεωρούν βέβαιο πως η Ρωσία προμηθεύεται τα συγκεκριμένα προϊόντα από την Κίνα, καθώς η ίδια έχει αποκλειστεί από τις αγορές της Δύσης.

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, λοιπόν, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από τον κόσμο των Big Tech, τέτοιου είδους «ψηφιακοί χαφιέδες» έχουν φυτευτεί ήδη σε φορτία με προϊόντα από γνωστούς ομίλους, όπως είναι η Dell και η Super Micro, που περιλαμβάνουν εξελιγμένους και περιζήτητους ημιαγωγούς της Nvidia, της AMD και άλλων εταιρειών. Παρά δε το γεγονός ότι δεν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου, είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που θα εντοπιστούν επιχειρήσεις ή ιδιώτες που παραβαίνουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των εξαγωγών, θα υποστούν σοβαρές κυρώσεις, έτσι ώστε να σταλεί και το κατάλληλο μήνυμα προς όσους θελήσουν να τους μιμηθούν.

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο «πόλεμος» αυτός κοστίζει ήδη ακριβά σε αρκετές αμερικανικές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς μεγάλο μέρος των εσόδων τους προερχόταν από τις εξαγωγές προς την κινεζική αγορά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιδρούν, για την ώρα όμως ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να τηρεί σκληρή στάση.