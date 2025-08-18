Στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να βρει λύσεις για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, καλωσορίζοντας τον Ουκρανό ομόλογό του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις μελλοντικές εξελίξεις, δηλώνοντας: “Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία”. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης πως είναι πιθανό να προκύψουν θετικές εξελίξεις από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μίας **τριμερούς συνάντησης**.

Στασιμότητα και Ελπίδα για Τριμερή Συνάντηση

Ωστόσο, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι “δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου”, υπογραμμίζοντας πως η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει δύσκολη. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι και ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται με την Ουκρανία αλλά και με τη Ρωσία, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια για διατήρηση της ειρήνης. Όπως επισήμανε, πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ, χωρίς να θεωρεί απαραίτητη μια κατάπαυση του πυρός σε αυτή τη φάση. Επιπλέον, διαβεβαίωσε πως θα αυξηθεί η αμερικανική βοήθεια σε θέματα ασφάλειας.

Το Μήνυμα Ζελένσκι και το Ενδεχόμενο Εκλογών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρωτοβουλίες του, τονίζοντας τη σημασία που έχει για τον ουκρανικό λαό η λήξη του πολέμου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: “Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας”, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για διακοπή των συγκρούσεων.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος διατύπωσε την ετοιμότητά του για συμμετοχή σε μια πιθανή τριμερή συνάντηση ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας και δήλωσε πως παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στη χώρα του.