Με μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι εμφανίστηκε στις ΗΠΑ για την κρίσιμη συνάντηση ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή στρατιωτική του ενδυμασία που επιλέγει να εμφανίζεται τα χρόνια της πολεμικής σύγκρουσης με την Ρωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μάλιστα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που απάντησε από κοινού με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ δέχτηκε ένα κολακεύτικο σχόλιο από δημοσιογράφο για την επιλογή του να φορέσει κοστούμι με τον πρόεδρο Τραμπ να επιδοκιμάζει λέγοντας πως του πηγαίνει πολύ.

Η επιλογή του Ουκρανού προέδρου απασχόλησε τα μέσα με το Axios να αναφέρει νωρίτερα τη Δευτέρα:

Προς επίλυση βαίνει η… ενδυματολογική διένεξη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συνέτεινε στην προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο λόγος; Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios,ότι ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι στη σημερινή (Δευτέρα) δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Μάλιστα σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα.